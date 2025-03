Lando Norris (25) had de beste papieren om de sprintkwalificatie af te sluiten met een pole position, maar de McLaren-coureur kwalificieerde zich uiteindelijk slechts als zesde. Op televisie was te zien dat Norris z'n poging voor pole position uiteindelijk afbrak, maar waarom deed hij dit?

Niemand twijfelt eraan dat McLaren ook China de snelste auto tot haar beschikking heeft. De MCL39 oogt op het Shanghai International Circuit wederom ijzersterk. Maar toch is zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri morgen tijdens de Sprint niet terug te vinden op de eerste startrij. Piastri kwam met een derde tijd nog wel enigszins in de buurt bij Lewis Hamilton (P1) en Max Verstappen (P2), maar Norris sloot de sprintkwalificatie uiteindelijk teleurstellend af als zesde. En dat terwijl de Brit in de allerlaatste fase van de sessie nog wel bezig was met een pijlsnelle ronde. Waarom maakte hij zijn run niet af en schonk hij de pole position aan Hamilton?

Fout in bocht 14 maakt einde aan pole voor Norris in China

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Norris maakte een kostbare fout in bocht 14. Hierdoor verloor hij dusdanig veel tijd dat het geen nut meer had om zijn ronde af te maken en een gooi te doen naar pole position voor de sprintrace, die morgen om 04:00 uur (Nederlandse tijd) plaatsvindt in China. Norris lag qua rondetijd voor op Hamilton, maar verslikte zich in bocht 14. De McLaren-coureur ging te laat naar z'n rem, blokkeerde, kwam wijd uit en verloor hierdoor aanzienlijk veel tijd. De fout had een dusdanige impact op z'n rondetijd dat het geen zin meer had om de ronde af te maken. En dát is de reden dat hij voortijdig de pitstraat opzocht en zich slechts als zesde wist te kwalificeren.

He was favourite for #F1Sprint pole but a mistake at Turn 14 cost Lando 😔#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WZa3bFgysd — Formula 1 (@F1) March 21, 2025

