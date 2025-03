De Racing Bulls hebben flink moeten sleutelen in aanloop naar de F1 Grand Prix van China. Yuki Tsunoda zal dit sprintweekend namelijk rijden met een nieuwe Honda-motor. De FIA heeft in een rapport laten weten welke onderdelen er precies verwisseld zijn.

De formatie uit Faenza leek uitstekend te beginnen aan het seizoen van 2025. De Racing Bulls, het zusterteam van de bekende energiedrankfabrikant, kwalificeerde zich gemiddeld beter dan Red Bull Racing in Australië met Tsunoda op P5 en rookie Isack Hadjar op P11. De laatstgenoemde crashte echter al in de opwarmronde vanwege de verraderlijke, regenachtige omstandigheden. Tsunoda was wel op weg naar een goed puntenresultaat, maar hij werd te laat naar binnen geroepen, toen er in de slotfase een bui ontstond boven Melbourne. Hij ging te lang door op slicks in de regen en viel terug naar de twaalfde plaats.

Geen straf voor Tsunoda

Tsunoda mag dit weekend op het Shanghai International Circuit meedoen met een nieuwe Honda-motor. Bij de Japanner is de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en het uitlaatsysteem verwisseld. Van de vier eerstgenoemde onderdelen mag je er ieder vier per seizoen gebruiken, terwijl er van het uitlaatsysteem acht exemplaren beschikbaar zijn voor het hele jaar. Volgens artikel 28.2 van het sportief reglement levert deze motorwissel dus geen straf op voor Tsunoda. Racing Bulls is het enige team dat een motorwissel heeft uitgevoerd in China. Waarom er al voor de tweede ronde van het seizoen een nieuwe power unit is uitgepakt, is niet duidelijk.

