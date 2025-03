Olav Mol ziet dat Max Verstappen, die afgelopen weekend achter Lando Norris tweede werd tijdens de F1 Grand Prix van Australië, buiten de auto wat veranderingen heeft doorgevoerd die zijn leven in F1 wat makkelijker moeten maken.

In het Race Café van Ziggo Sport gaat Mol met de tafelgasten in op Verstappen en zijn duidelijke mening over video's en interviews op social media. De Nederlander stelde dat hij daar dit jaar minder aan mee gaat werken en zeker minder tijd aan wil besteden. Zelfs als het gaat om dingen van Red Bull gaat Verstappen het minder vaak doen, weet ook Mol. "Wat de laatste jaren zo gegroeid was, was dat hij de paddock in kwam lopen en dan kwam de social media crew van Red Bull. Ze begonnen hem al wandelend te interviewen, en dat hoeft van hem niet meer."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner ziet iets raars bij McLaren: "Meestal gaat het een ten koste van het ander"

Verstappen kortaf aan begin 2025

Het viel afgelopen weekend ook op bij persconferenties: de Nederlander is een beetje klaar met het beantwoorden van vragen die niet over F1 gaan of alleen gesteld worden om controversie te creëren. Tot hilariteit van veel fans. Mol ziet dit echter ook buiten de persconferenties van de FIA, zoals bij een video van de organisatie van de Grand Prix van Australië voorafgaand aan de eerste race van 2025. "Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dan vragen ze [organisatie GP Australië] hem iets in de zin van, wat er zou gebeuren als ze met zijn allen achteruit zouden racen. Hij zei: geen idee, en het interesseert me geen reet. En daarna liep hij door."

Mol ziet dat Verstappen alleen wil racen

Mol vervolgt: "Ik snap dat het werkt [korte video's op social media], maar als je topsporter op dit niveau bent, dan zou ik op een gegeven moment een keer een dikke middelvinger trekken. Dat doet hij nu. Het interesseert Max ook gewoon niet. Max is alleen geïnteresseerd in winnen, niet in of hij een leuke kant, minder leuke kant, of agressieve kant heeft." Wat dat betreft kan Verstappen komend weekend in China alweer doen wat hij leuk vindt: racen.

Gerelateerd