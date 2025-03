Max Verstappen heeft in de chaos van de Grand Prix van Australië de tweede plek weten te veroveren. Lando Norris vertrok vanaf pole en schreef de race op zijn naam, terwijl George Russell uiteindelijk als derde over de streep kwam.

Verstappen begon de wedstrijd in Melbourne vanaf P3, maar wist Piastri direct te verschalken in de openingsronde. De Nederlander lag lange tijd op P2, maar maakte een klein foutje en kwam te wijd uit in bocht vier, waardoor de Australiër hem uiteindelijk weer kon passeren. Daarna begon het opnieuw te regenen en ontstond er chaos op de baan. Beide McLaren-coureurs gingen van de baan en enkele ronden later kwamen ze binnen voor intermediates. Ook Verstappen, die op dat moment aan de leiding lag, wisselde naar vers rubber. Uiteindelijk wist Verstappen in de slotfase van de race de tweede plek te veroveren en kon hij nog druk zetten op Norris, die aan de leiding ging. De McLaren-coureur hield echter het hoofd koel en won de eerste wedstrijd van het seizoen.

Grand Prix van Australië

Strategie

Na afloop van de wedstrijd legt Verstappen tegenover Jolyon Palmer uit: "Het was een moeilijke race, maar aan het einde was het eigenlijk best leuk. Lando verloor flink wat momentum bij het ingaan van bocht zes, daardoor kon ik dichter bij komen en ik had ook nog DRS. Ik kwam erg dichtbij, maar het is erg lastig om hier in te halen. Die laatste ronden waren erg leuk, om teen te vechten voor de overwinning. Ik was best blij dat de auto weer thuis heb kunnen brengen en flink wat punten heb kunnen scoren. Dit is een solide start voor ons."

Verstappen bleef nog een rondje op de droogweerbanden rijden, toen de beide mannen van McLaren voor zijn neus van de baan gleden: "Ja, ze [McLaren] gingen er beide vanaf en toen was er een paniekmomentje: gaan we naar binnen? Zij gingen naar binnen, maar die eerste ronde was het eigenlijk best prima. Toen ging het aan de andere kant van het circuit toch harder regen. We moesten toen wel naar binnen." Verstappen vindt dan ook dat het team de juiste keuze heeft gemaakt: "Al waren we een rondje eerder naar binnen gegaan, dan waren we alsnog als tweede afgevlagd. Het was het gokje waard. Het was spicy op die droogweerbanden, maar het was prima." Al met al is Verstappen tevreden: "We komen wat tekort tegen die McLaren, maar het is alsnog 18 punten meer dan vorig jaar."

