We zitten om 2:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste vrije training op het Albert Park Circuit. De F1 Grand Prix van Australië is de seizoensopener van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 28e maal gehouden worden in Melbourne. Het is zo'n 26°C en zonnig. Het weer kan aankomende zondag flink omslaan. Maar wie gaat nu in het droge de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Australië Sort by: Latest Oldest Druk op de baan Het is meteen file. Nico Hülkenberg, Isack Hadjar en Lando Norris gaan als eerste naar buiten, maar ze worden al gauw gevolgd door iedereen behalve Alexander Albon, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Carlos Sainz. Allemaal rijden ze op de gele band, de mediumcompound. Licht aan het einde van de pitstraat op groen De twintig coureurs krijgen een uur de tijd om nu te trainen op het Albert Park Circuit. VT1 is officieel begonnen. Het seizoen 2025 gaat eindelijk van start! De lanceringen van alle Formule 1-bolides en de wintertest in Bahrein ligt achter ons. Diep in de nacht gaan we dan eindelijk beginnen aan het seizoen 2025 met de eerste vrije training in Australië!

