In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We komen steeds dichterbij de eerste race van het F1-seizoen 2025, de Grand Prix van Australië. Er wordt gevreesd dat regerend constructeurskampioen McLaren gaat domineren dit jaar. Hoe dan ook, Max Verstappen kijkt er in ieder geval naar uit om weer te gaan racen. De coureur van Red Bull Racing blikt vooruit op de wedstrijd in Melbourne en zegt dat zijn team blijft werken aan verbeteringen. Alpine heeft voor aankomend seizoen een vierde reservecoureur aangekondigd. Ondertussen zou de FIA zijn binnengevallen bij Ferrari na klachten van Red Bull. Verder is George Russell kritisch over de aangescherpte gedragsregels en spreekt de Cadillac-teambaas zich voor het eerst uit over kandidaten voor zijn twee stoeltjes.

'Teams vrezen voor dominantie McLaren in 2025'

Twee weken geleden vonden de testdagen in Bahrein plaats. Voor de teams was dit het enige moment om de nieuwe wagens grondig aan de tand te voelen. Red Bull Racing kende hier en daar wat problemen en gaf achteraf aan dat het toch iets minder positief was dan vooraf gedacht. Mercedes maakte een sterke indruk, al kunnen de koelere temperaturen de Zilverpijlen mogelijk hebben geholpen. Ferrari kende een wisselvallige testweek, waarin veel verschillende dingen werden uitgeprobeerd. Het is nu raceweek, want aankomend weekend wordt de Grand Prix van Australië verreden, de eerste race van het seizoen. Tijdens de testdagen in Bahrein kregen de teams drie dagen de kans om hun wagens te testen. Volgens LastWordsOnSports zijn ze daarbij tot de conclusie gekomen dat McLaren een aanzienlijke voorsprong heeft op de rest. Lees hier het hele artikel over teams die hun zorgen uiten over McLaren voor aankomend seizoen.

Verstappen kijkt uit naar openingsweekend: "Geweldig om weer te kunnen racen"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is klaar voor het nieuwe seizoen. De Nederlander begint in Australië zijn jacht op wereldtitel nummer vijf en stelt dat het team de data uit de wintertest heeft bestudeerd en werkt aan verdere optimalisatie van de RB21. Bij Verstappen.com gaat de Red Bull-coureur in op het eerste raceweekend van het jaar en wijst de Nederlander naar de geleerde lessen uit de wintertest. "In Bahrein hebben we veel geleerd tijdens de testdagen, maar er is nog veel werk te doen. We hebben ideeën over wat we kunnen doen en hoe we kunnen toepassen wat we hebben geleerd tijdens het testen, dus we zullen zien hoe het gaat als we het circuit op gaan. We hebben de data geanalyseerd en gewerkt aan verbeteringen en verdere optimalisatie", legt hij uit. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die vooruitblikt op de F1 Grand Prix van Australië.

Kush Maini breidt rol bij Alpine uit en wordt aangekondigd als vierde F1-reservecoureur

Het Alpine F1 Team heeft niet één, niet twee, niet drie maar nu vier reservecoureurs. Kush Maini breidt namelijk zijn rol uit bij de Franse formatie, zo is aangekondigd richting de Grand Prix van Australië. Dat betekent dat Jack Doohan kan rekenen op nog meer concurrentie in 2025. Geruchten doen namelijk de ronde dat het contract van Doohan geldt voor slechts vijf wedstrijden en Franco Colapinto zou de voornaamste kandidaat zijn om de rookie op te volgen. Naast Colapinto en Maini zijn Paul Aron en Ryō Hirakawa ook nog reservecoureurs. Maini is in ieder geval verheugd om de rol van test- en reservecoureur aan te nemen. "Sinds ik me heb aangesloten bij de Alpine Academy in aanloop naar vorig jaar, ben ik compleet verwelkomd binnen de Alpine-familie en ik ben Flavio en Oliver dankbaar voor hun aanhoudende steun."Lees hier het hele artikel over de nieuwe reservecoureur van het Alpine F1 Team.

'FIA bezoekt werkplaats Ferrari na beschuldiging Red Bull Racing'

Het team van Ferrari heeft volgens Formula Uno Analisi Tecnica op maandag een delegatie van de FIA ontvangen in de werkplaats in Maranello. De internationale autosportbond is, naar aanleiding van klachten van Red Bull Racing, afgereisd naar Ferrari. Ook zou de werkplaats van McLaren in Woking, Engeland, onder de loep zijn genomen. Er is naar verluidt onderzoek gedaan naar de achtervleugels. Net als de voorvleugels vanaf de Spaanse Grand Prix, moeten de achtervleugels ook voldoen aan bepaalde strengere reglementen betreffende de flexibiliteit. Lees hier het hele artikel over het bezoek van de FIA bij Ferrari.

Russell gaat fel in tegen FIA-regels: "Onze emoties moeten puur en oprecht blijven"

George Russell kennen we als coureur van Mercedes, maar hij is ook nog de mededirecteur van de Grand Prix Drivers' Association, de vakbond van alle F1-coureurs. In aanloop naar de seizoensopener in Australië stapt hij even in die rol en keurt hij af hoe de FIA de gedragsregels heeft aangepast. "Het is in de afgelopen maanden een beetje uit de hand gelopen met hoe het is gegaan", vertelde Russell in een interview met de BBC. Hij vindt het standpunt van de FIA "onnodig". De Brit vervolgde: "We zijn niet alleen coureurs, maar we zijn ook persoonlijkheden." Lees hier het hele artikel over de kritiek van George Russell over de FIA-gedragsregels.

Cadillac-teambaas voor het eerst in gesprek met media, noemt twee kandidaten voor F1-zitjes

Cadillac werd begin maart eindelijk bevestigd als elfde team op de F1-grid vanaf 2026. Dat betekent dat er twee extra stoeltjes bij komen in de Formule 1. Graeme Lowdon, de teambaas van Cadillac, heeft er voor het eerst over kunnen babbelen met de media en noemt al twee kandidaten die overwogen worden. "We zullen zeker weten coureurs selecteren op basis van resultaten", begon Lowdon tegenover verschillende media. "De Formule 1 is geen speeltuin. Het is de koningsklasse van de autosport, dus we gaan coureurs zeker weten op basis van resultaten selecteren. Gelukkig zijn er voor ons nog een boel goede coureurs beschikbaar, maar helaas hebben we nog niet echt op de rijdersmarkt mee kunnen doen, totdat onze inschrijving bevestigd was. Het is dus nog een beetje vroeg om er in detail op in te gaan, omdat we nu pas betekenisvolle gesprekken aan kunnen gaan. Maar uiteraard willen we coureurs hebben die aan ons project kunnen bijdragen." Lees hier het hele artikel over kandidaten voor de Cadillac-stoeltjes.

