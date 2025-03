Het team van Ferrari heeft volgens Formula Uno Analisi Tecnica op maandag een delegatie van de FIA ontvangen in de werkplaats in Maranello. De internationale autosportbond is, naar aanleiding van klachten van Red Bull Racing, afgereisd naar Ferrari. Ook zou de werkplaats van McLaren in Woking, Engeland, onder de loep zijn genomen.

Vanaf de eerste race in Australië geldt de aangescherpte statische test van de FIA met betrekking tot de achtervleugel. Afgelopen seizoen experimenteerden meerdere teams met flexibele achtervleugels, maar dat wil de FIA vanaf de eerste race in Melbourne aan banden leggen. De statische belastingsproeven worden verdrievoudigd, met een kracht van 30N in plaats van de eerdere 10N. Daarnaast moet, om het mini-DRS-effect van McLaren van vorig jaar tegen te gaan, de minimale afstand tussen de elementen van de achtervleugel tussen de 9,4 mm en 13 mm blijven.

Flexibele achtervleugels tijdens testdagen

Tijdens de testdagen bleken diverse achtervleugels niet helemaal binnen het reglement te passen, waarna Red Bulls technisch directeur Pierre Waché naar de FIA zou zijn gestapt. Dit gesprek zou zijn geëindigd met de belofte dat de internationale autosportbond controles zou uitvoeren. McLaren was een van de teams die door de formatie uit Milton Keynes werd aangewezen, maar ook het team van Ferrari zou een iets te flexibele achtervleugel hebben. De FIA was naar verluidt maandag aanwezig in Maranello, aangezien de vracht al snel richting Melbourne moest voor de eerste race van het seizoen.

Hoewel het Italiaanse medium geen informatie heeft gekregen over de uitkomst van de FIA-inspectie, concludeert het dat er voorlopig niets illegaals is gevonden. De FIA kan in de fabriek namelijk niet alleen de vleugels zelf controleren, maar ook het ontwerp en de digitale CAD-bestanden analyseren.

Verscherpte statische test

Daarnaast zijn er aangescherpte regels voor het controleren van de achtervleugels, die voor iedereen gelden. Op donderdag in Melbourne worden de nieuwe statische tests uitgevoerd, en de FIA zal met nieuwe sensoren de flexibiliteit van de achtervleugels tijdens het rijden meten. In de loop van het seizoen zal moeten blijken of de beschuldigingen van Waché terecht zijn.

