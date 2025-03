Hoewel analisten en experts een spannend 2025 verwachten, waarbij de onderlinge verschillen klein zijn, vrezen de teams vooral voor een dominantie van McLaren. Afgelopen jaar had de papaja-oranje renstal de snelste bolide met de MCL38, maar konden Mercedes, Ferrari en Red Bull op een sterke dag ook mee met de tijden.

Twee weken geleden vonden de testdagen in Bahrein plaats. Voor de teams was dit het enige moment om de nieuwe wagens grondig aan de tand te voelen. Red Bull Racing kende hier en daar wat problemen en gaf achteraf aan dat het toch iets minder positief was dan vooraf gedacht. Mercedes maakte een sterke indruk, al kunnen de koelere temperaturen de Zilverpijlen mogelijk hebben geholpen. Ferrari kende een wisselvallige testweek, waarin veel verschillende dingen werden uitgeprobeerd.

GPS-data

Het is raceweek, want aankomend weekend wordt de Grand Prix van Australië verreden, de eerste race van het seizoen. Tijdens de testdagen in Bahrein kregen de teams drie dagen de kans om hun wagens te testen. Volgens LastWordsOnSports zijn ze daarbij tot de conclusie gekomen dat McLaren een aanzienlijke voorsprong heeft op de rest. Hoewel de rondetijden tijdens de testdagen niet alleszeggend waren—omdat teams met verschillende motorstanden en brandstofniveaus reden—wijzen GPS-gegevens McLaren aan als het team om te verslaan.

McLaren omarmt favorietenrol

Ook vicekampioen Lando Norris bevestigt dat McLaren als favoriet het seizoen aanvangt. In gesprek met NBC legt hij uit dat McLaren de lat hoog heeft gelegd voor 2025 en dat de wintertest in Bahrein positief was. En dat wetende dat mensen verwachten dat McLaren vooraan staat en dat mensen daar zelfs op wedden, hem blij maakt.

