Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is klaar voor het nieuwe seizoen. De Nederlander begint in Australië zijn jacht op wereldtitel nummer vijf en stelt dat het team de data uit de wintertest heeft bestudeerd en werkt aan verdere optimalisatie van de RB21.

Na de testdagen, die eind februari werden verreden, vormt de Grand Prix van Australië de officiële start van het nieuwe Formule 1-seizoen. McLaren reist naar Melbourne af als regerend kampioen en lijkt ook na de wintertest de beste papieren in handen te hebben. Red Bull presenteerde de 2025-wagen in Bahrein, maar deze vertoonde toch veel gelijkenissen met zijn voorganger, de RB20. Technisch directeur Pierre Waché benadrukte echter dat de nodige veranderingen zijn doorgevoerd, hoewel die misschien van buitenaf niet direct zichtbaar zijn.

Ideeën na wintertest in Bahrein

Bij Verstappen.com gaat de Red Bull-coureur in op het eerste raceweekend van het jaar en wijst de Nederlander naar de geleerde lessen uit de wintertest. "In Bahrein hebben we veel geleerd tijdens de testdagen, maar er is nog veel werk te doen. We hebben ideeën over wat we kunnen doen en hoe we kunnen toepassen wat we hebben geleerd tijdens het testen, dus we zullen zien hoe het gaat als we het circuit op gaan. We hebben de data geanalyseerd en gewerkt aan verbeteringen en verdere optimalisatie", legt hij uit.

Grand Prix van Australië

Daarnaast heeft Verstappen ook gewoon weer zin in het nieuwe jaar. "Het is geweldig om weer te kunnen racen en het seizoen officieel te beginnen. Het is mooi dat de eerste race van het seizoen in Melbourne van start gaat. Ik reed hier mijn Formule 1-debuutrace, dus ik heb er veel herinneringen en we zien altijd gepassioneerde fans hier om te supporten", aldus Verstappen.