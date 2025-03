George Russell kennen we als coureur van Mercedes, maar hij is ook nog de mededirecteur van de Grand Prix Drivers' Association, de vakbond van alle F1-coureurs. In aanloop naar de seizoensopener in Australië stapt hij even in die rol en keurt hij af hoe de FIA de gedragsregels heeft aangepast.

Mohammed Ben Sulayem, de president van de internationale autosportbond, was het gevloek van de coureurs uit de Formule 1 zat, en dat begon toen Max Verstappen het woordje 'f*ck' gebruikte om de wegligging van zijn problematische Red Bull te omschrijven. De regerend wereldkampioen kwam er nog van af met een taakstraf die hij kon incasseren in Rwanda voor het officiële prijzengala, maar dat zal in 2025 anders gaan. De boetes zijn torenhoog geworden en bij herhaaldelijke vergrijpen loop je kans op schorsingen en puntenaftrek in het kampioenschap. Adrien Fourmaux uit het World Rally Championship was het eerste slachtoffer: €30.000 voor zeggen dat hij het 'f*cked up' had tijdens een van de rallyproeven in Zweden. Het is lastig voor de coureurs om te bepalen waar de grens ligt. Russell zei 'sh*t' tijdens de testdagen, maar dit heeft de FIA dan weer niet onderzocht. De Mercedes-coureur is kritisch over de werkwijze van de organisatie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Motorsport UK bedreigt FIA met rechtszaak na zorgwekkende ontwikkelingen

Zo authentiek mogelijk

"Het is in de afgelopen maanden een beetje uit de hand gelopen met hoe het is gegaan", vertelde Russell in een interview met de BBC. Hij vindt het standpunt van de FIA "onnodig". De Brit vervolgde: "We zijn niet alleen coureurs, maar we zijn ook persoonlijkheden. Als je een individu bent die graag zoveel mogelijk wil vloeken, dan heeft dat daadwerkelijk een impact op jou als merk en op hoe je gezien wordt, of de FIA hier nou op ingrijpt of niet. Het gaat om tijd en plaats. Ze moeten ervoor zorgen dat onze emoties puur en oprecht blijven, zeker als het gaat om de boardradio's of mogelijk een interview na de race. Dat maakt het puur. Als je op een donderdagmiddag kletst met een aantal mensen voor je neus, dan is schelden niet echt nodig. Maar als het gaat om rauwe emoties, dan moeten ze ons zo authentiek als mogelijk laten."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem samen met F1-CEO Stefano Domenicali

Gerelateerd