Verstappen voor leugenaar uitgemaakt, Plooij ziet interne spelletjes bij Red Bull | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In aanloop naar de Grand Prix van Australië van komende week valt er genoeg te lezen en bespreken in de wereld van de Formule 1. Zo wordt er onder andere nog teruggekeken op de race in Djedda, waar Max Verstappen tweede werd. Volgens Eddie Jordan verzon de Nederlander daar een leugen door te zeggen dat er problemen waren met de aandrijfas om er zelf beter uit te komen. Verder zette Jack Plooij zijn vraagtekens met een eerdere claim van diezelfde Jordan.

Horner wil 'irritante' problemen Red Bull snel verhelpen: "Belangrijk om het op te lossen"

Christian Horner denkt dat de 'irritante' problemen die Red Bull Racing heeft met betrekking tot de versnellingsbak tot nu toe op de juiste momenten (niet tijdens de race) naar boven zijn komen, maar dit kan snel veranderen. De Brit hoopt dan ook dat het team deze problemen snel kan oplossen. In de Nation F1-podcast zegt Horner, teambaas van Red Bull Racing, dat het team voor nu tevreden is met de prestaties van de RB19. Meer lezen? Klik hier!

Horner blij met Pérez en Verstappen, 'maar zonder Brit worden we als bad guys gezien'

Christian Horner is meer dan tevreden over Sergio Pérez en Max Verstappen. Red Bull Racing is het Formule 1-seizoen van 2023 begonnen met twee één-twee-resultaten in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het Oostenrijkse team wordt echter gezien als de 'bad guys', volgens de teambaas. Horner is er trots op dat hij bij Red Bull in Milton Keynes werk heeft voor bijna 1500 mensen en dat hij op die manier kan bijdragen aan de lokale gemeenschap, maar hij vraagt zich soms af waarom de band met het Britse publiek niet sterk is. Meer lezen? Klik hier!

Ex-vriendin steekt de draak met Norris en gebruikt zijn favoriete liedje

Lando Norris en Luisinha Oliveira hadden tot september vorig jaar een relatie. Het Portugese model is nu opgedoken in de paddock van de MotoGP. In een TikTok gebruikt ze het favoriete liedje van de McLaren-coureur. In een My First Day-trend, waarin alle Formule 1-coureurs zich aan het begin van het seizoen introduceerden, onthulde Norris dat zijn favoriete liedje 'Last Last' is van Burna Boy. De Brit zou dat voor Grands Prix luisteren als een motivatienummer. Meer lezen? Klik hier!

Jack Plooij gelooft niks van claim Jordan dat Pérez in Djedda mocht winnen

Het lijkt te rommelen binnen het team van Red Bull Racing en met name vanaf de kant van Sergio Pérez worden er de nodige spelletjes gespeeld. Althans, dat is wat de heren aan tafel van het Race Café beweren. Robert Doornbos en Jack Plooij laten zich uit over het gekibbel bij Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Jordan beticht Verstappen van verzinnen excuus: "Max verzon probleem met aandrijfas"

Max Verstappen kwam vorige week zondag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet verder dan de tweede stek. De Nederlander leek problemen te hebben en moest uiteindelijk teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden op het podium. Eddie Jordan beticht Verstappen van het 'verzinnen' van een probleem met zijn aandrijfas. Meer lezen? Klik hier!