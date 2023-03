Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 11:53 - Laatste update: 11:58

Christian Horner is meer dan tevreden over Sergio Pérez en Max Verstappen. Red Bull Racing is het Formule 1-seizoen van 2023 begonnen met twee één-twee-resultaten in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het Oostenrijkse team wordt echter gezien als de 'bad guys', volgens de teambaas.

Horner is er trots op dat hij bij Red Bull in Milton Keynes werk heeft voor bijna 1500 mensen en dat hij op die manier kan bijdragen aan de lokale gemeenschap, maar hij vraagt zich soms af waarom de band met het Britse publiek niet sterk is. "Als we nou een Britse coureur hadden, zoals een bepaald team in Brackley," speculeert hij, wijzend naar Mercedes. "We worden te makkelijk gezien als de bad guys."

Pérez heeft weer vertrouwen

"Checo zat in de knoop met zijn carrière," legde de teambaas uit over Pérez aan iNews. "We hebben een deal met het gesloten die hem opnieuw energie heeft gegeven en hij heeft nu vier Grands Prix en talloze podiums gewonnen. Hij rijdt steeds beter en vindt zijn vertrouwen terug. De grootste uitdaging voor Checo is om dat voor 23 evenementen vol te houden, want Max is daarin zo sterk geworden de afgelopen jaren met hoe meedogenloos constant hij is."

Niemand zoals Verstappen

"Er is niemand zoals Max," vertelde Horner vervolgens over Verstappen. "Als je terugkijkt naar de druk die hij ervaarde op bepaalde momenten in 2021, reed hij een aantal ongelooflijke races. Zijn thuisland heeft van het weekend in Zandvoort een soort van overvolle nachtclub weten te maken. Het lawaai op de grid, alle verwachtingen, de koninklijke familie die er bij was. Ik herinner me dat ik hem zag klaarmaken voor de race, nog maar een 24-jarige jongen, en hij had het geweldige vermogen om zich los te maken van wat er om hem heen gebeurde en gewoon in het moment te zijn. Hij reed een ongelooflijke race en won, maar hij ging op het einde niet crowdsurfen. Het was gewoon op naar de volgende."