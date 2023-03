Vincent Bruins

Lando Norris en Luisinha Oliveira hadden tot september vorig jaar een relatie. Het Portugese model is nu opgedoken in de paddock van de MotoGP. In een TikTok gebruikt ze het favoriete liedje van de McLaren-coureur.

In een My First Day-trend, waarin alle Formule 1-coureurs zich aan het begin van het seizoen introduceerden, onthulde Norris dat zijn favoriete liedje 'Last Last' is van Burna Boy. De Brit zou dat voor Grands Prix luisteren als een motivatienummer.

Beëindiging relatie

Norris en Oliveira waren waarschijnlijk bijna een jaar bij elkaar, totdat ze hun relatie afgelopen september beëindigden. Het stel was in 2022 een populair onderwerp op sociale media. "Na wikken en wegen hebben Luisa en ik gezamenlijk besloten om onze romantische relatie te beëindigen, maar we blijven goede vrienden," vertelde Norris toen aan het begin van het weekend van de Grand Prix van Nederland. "Ik wens haar de wereld toe en heb zoveel respect voor haar en alles wat ze doet als zo'n geweldige en sterke vrouw met niets dan vriendelijkheid."

Van F1 naar MotoGP

Tegenwoordig loopt Oliveira niet meer rond in de paddock van de Formule 1, maar van de MotoGP. Ze plaatste een TikTok waarop te zien is dat ze langs allerlei teams gaat op Autodromo do Algarve in Portimão. Daar wordt op dit moment de seizoensopener van het wereldkampioenschap op tweewielers gehouden. Het liedje dat ze voor de TikTok gebruikte was 'Last Last' van Burna Boy.

De comments zijn luid en duidelijk: "Ze weet precies wat ze aan het doen is met dit liedje," reageert iemand. "Dit doe je om aandacht te trekken," zegt een ander. Ook wordt er gespeculeerd dat ze weer een relatie hebben.