Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 21:00 - Laatste update: 21:14

Max Verstappen kwam vorige week zondag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet verder dan de tweede stek. De Nederlander leek problemen te hebben en moest uiteindelijk teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden op het podium. Eddie Jordan beticht Verstappen van het 'verzinnen' van een probleem met zijn aandrijfas.

Verstappen moest na problemen tijdens de kwalificatie op zondag vanaf P15 beginnen. De wereldkampioen had tijdens Q2 een probleem met zijn aandrijfas die gebroken was en kon zijn sessie dus niet vervolgen. Het betekende dat hij op zondag aan een inhaalrace moest beginnen en daarmee kwam hij ook een heel eind. P2 was echter het maximaal haalbare, want de Limburger kon in het slot van de race niet dichterbij komen aan Pérez. "Ik denk dat er een afspraak was om Sergio Pérez de race te laten winnen als hij pole zou pakken en de hele race aan de leiding zou gaan", liet Jordan eerder al weten.

Verstappen zou excuus verzonnen hebben

Overigens rapporteerde Verstappen in het tweede gedeelte van de race ook meermaals problemen met zijn aandrijfas. De wereldkampioen zou rare geluiden horen en maakte meermaals op de boardradio kenbaar dat hij zich zorgen maakte over het probleem. Hij kreeg overigens telkens van race engineer Gianpiero Lambiase te horen dat er geen probleem te vinden was aan de pitmuur. Jordan vertrouwt de acties van Verstappen niet. "Ik denk dat Max iets verzon over de aandrijfas om er zelf beter uit te komen", vertelt hij tegenover de Formula For Success podcast.

Bullshit van Verstappen

Hij legt zijn beschuldiging uit en herhaalt wat hij eerder zei: "Ik weet zeker dat hij voor de race te horen heeft gekregen dat hij geen toestemming had om Checo aan te vallen als hij aan de leiding zou liggen. Max heeft in mijn ogen een excuus gevonden in de aandrijfas. Christian Horner vertelde ons dat wat ze ook deden, ze niks konden vinden. Jongens, kom op. Er is genoeg bewijs om ons hierbij te realiseren dat we deze bullshit niet willen horen", besluit hij.