Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 16:43

Het lijkt te rommelen binnen het team van Red Bull Racing en met name vanaf de kant van Sergio Pérez worden er de nodige spelletjes gespeeld. Althans, dat is wat de heren aan tafel van het Race Café beweren. Robert Doornbos en Jack Plooij laten zich uit over het gekibbel bij Red Bull Racing.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had.

Spelletjes van Pérez

Later konden we dan weer uit de mond van Christian Horner horen dat de Mexicaan ook probeerde om de snelste raceronde te rijden. Doornbos claimt dan ook dat Pérez spelletjes aan het spelen is. "Pérez speelde eigenlijk wel weer een spelletje. Die hattrick was dichterbij dan hij hier deed vermoeden. Achteraf deed hij ook gewoon zijn best om de snelste raceronde te rijden. Alleen hij maakte een foutje. Max kwam dan na hem over de finish en pakte de snelste tijd. Hij deed alsof hij geen poging heeft gedaan. Daarmee begint het spel."

Plooij gelooft er niks van

Eerder deze week hoorden we van Eddie Joran dat Verstappen niet mocht winnen van Red Bull. "Achteraf wordt er ook gezegd dat er een afspraak is geweest. Als Pérez schoon wegrijdt en de hele race op kop ligt dat hij mocht winnen van het team. Dat schijnt afgesproken te zijn." Plooij gelooft er echter niks van. "Nee, tuurlijk niet! Dat wordt gezegd. Dat komt natuurlijk bij Checo vandaan. Dat komt niet bij Max vandaan, want Max wil altijd winnen. We horen heel veel dingen, er zijn heel veel dingen na afloop gebeurd." Ten slotte maakt hij nog even gehakt van de dromende Mexicaanse media. "Die Mexicanen geloven nog steeds dat hij wereldkampioen kan worden!"