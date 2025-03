Welke Formule 1 circuits op de F1 kalender zijn het populairst?

Met 24 racetracks op de kalender biedt de Formule 1 voor iedere fan wat wils. De vraag is natuurlijk waar jij de spannendste races kan verwachten. Op basis van een aantal criteria zetten wij de spannendste Formule 1 circuits op de kalender op een rij.

Welk Formule 1 – circuit is het het meest geschikt voor Max Verstappen?

Als je een grote kans wilt hebben om Max Verstappen op het podium te zien eindigen is het verstandig om de Grand Prix van Mexico te kijken. Daar wist hij acht keer het podium te halen. Zes van de acht keer zelfs als winnaar. Met zes podiumplaatsen waarvan vier overwinningen staat de Red Bull Ring in Oostenrijk op de tweede plaats en De Dutch Grand Prix sluit met vier podiumplaatsen waarvan drie overwinningen de top drie.

Overigens is er ook goed nieuws voor de F1-fans die niet dol zijn op Max Verstappen. Zo heeft Max nog nooit gewonnen op het circuit van Istanbul Park en haalde hij daar maar één keer het podium. Ook het Algarve International Circuit ontbreekt nog op zijn lijst met overwinningen, al haalde hij daar met één tweede en één derde plaats wel twee keer het podium. Ook op het Sochi Autodrom in Rusland wist Max nog nooit te zegevieren, maar daar stond hij wel twee keer als tweede op het podium.

Wat is het populairste F1-circuit voor snelheidsduivels?

De liefhebbers van een snelle Formule 1 race kunnen het beste zorgen dat ze klaar zitten voor de race op Monza, want daar ligt de gemiddelde snelheid met 260 kilometer per uur het hoogst. De circuits van Jeddah en Las Vegas delen de tweede plaats omdat de coureurs daar met 250 kilometer per uur voorbij komen. Silverstone en Spa Francorchamps delen de derde plaats met een gemiddelde snelheid van 240 kilometer per uur.

De circuits van Mexico City en de Hungaroring (gemiddeld 190 kilometer per uur), Singapore (180 km/h) en Monaco (160 km/h) kunnen zijn beter overslaan. Overigens staat het circuit van Zandvoort hier maar één plaatsje boven met een gemiddelde van 210 kilometer per uur per F1 Race, maar we kunnen je de Dutch GP natuurlijk niet afraden.

Welk circuit is het populairst bij de Formule 1 zelf?

Het is natuurlijk de Formule 1-organisatie die bepaalt waar de Formule 1 – races plaatsvinden. Als we kijken naar het aantal races op een circuit heeft de F1-organisatie een duidelijke voorkeur. Op het circuit van Monza vonden namelijk 93 Formule 1-races plaats. De afstand tot de nummer 2, Spa – Francochamps (77 F1-races) en Silverstone (74 races) is aanzienlijk. Toch is er ook genoeg variatie, want met de circuits van Baku, Miami, Jeddah, Las Vegas en Losail staan er vijf racetracks op de kalender waar minder dan tien races hebben plaatsgevonden.

Welk Formule 1 circuit heeft de meeste crashes?

Formule 1-fans zullen het niet graag toegeven, maar er zijn er veel die ook kijken in de hoop dat er een spectaculaire crash te zien is. Deze groep komt het best aan haar trekken op het smalle stratencircuit van Monaco. Afhankelijk van de definitie vonden hier 23 zware crashes plaats in 69 races. Ook Singapore (19 crashes in 15 races) en Silverstone (17 crashes in 74 races). Helaas viel zowel op Silverstone (Roger Williamson) als op Monaco (Lorenzo Bandini) tijdens de crashes een dode te betreuren. Overigens is er één circuit (Monza) waar twee doden vielen tijdens Formule 1 crashes. Naast de huiveringwekkende crash van Ayrton Senna was het circuit ook fataal voor Roland Ratzenberger.

De Hungaroring, Shanghai International Circuit en het Circuit of The Americas zijn het veiligst.

Met deze data weet je precies welke circuits voor jou als Formule 1-fan het spannendst zijn.

