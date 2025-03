Het nieuwe seizoen staat voor de deur en op basis van de testdagen kunnen we vast een eerste inschatting maken over hoe de teams ervoor staan richting de start van het nieuwe seizoen. Chiel van Koldenhoven was aanwezig in Bahrein en brengt verslag uit van wat hij heeft gezien.

Het is nog een klein weekje wachten en dan barst eindelijk het nieuwe Formule 1-seizoen los. Het belooft een schitterend jaar te worden in de koningsklasse. De voorste teams lijken dicht bij elkaar te gaan liggen, terwijl er veel vraagtekens zijn door alle nieuwe coureurs, wissels en nieuwe dynamieken bij alle verschillende teams. Zo weten we natuurlijk dat Lewis Hamilton zich bij het team van Ferrari heeft gevoegd om daar de strijd aan te gaan met Charles Leclerc, kind van de familie. Ook Max Verstappen heeft er in de vorm van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot bij gekregen. Daarnaast lijkt McLaren in topvorm te verkeren en de zaakjes uitstekend op orde te hebben. Achteraan zijn er ook teams met zorgen.

Testdagen Bahrein

Van Koldenhoven was namens Viaplay aanwezig in Bahrein en zag van dichtbij hoe de teams ervoor lijken te staan: "Wat je ziet is dat de teams waarvan je ziet dat het goed gaat, zoals McLaren, dat die nog heel erg de kaarten op de borst houden. Die willen nog niet teveel verwachtingen scheppen. Als je ze op camera spreekt, maar ook daarbuiten. Dan zeggen ze wel soms net wat meer. Maar ze zeggen ook dat ze nog even moeten afwachten en de pure performance pas in de kwalificatie zien in Melbourne. Het is lastig om iets wat je denkt te zien, ook bevestigd te krijgen. Teams willen het tijdens de testdagen ook niet naar buiten krijgen. Soms gaan ook de doeken voor de box en dan kun je helemaal niks meer zien", vertelt hij tegenover GPFans.

Zorgen Aston Martin en Verstappen

De verslaggever vervolgt: "We hebben ons wel voorgenomen dat het maar de testdagen zijn. Natuurlijk is het leuk om te speculeren, dat doen we ook graag. Ja, we hebben het over die hele goede longruns van Lando Norris, maar het is toch lekker als we dadelijk echt begonnen zijn en over échte data en prestaties kunnen praten." Volgens Van Koldenhoven zijn er ook teams die zich zorgen moeten maken: "Werk aan de winkel denk ik dat er ook wel gaat zijn voor Aston Martin. Die hebben in 2023 een geweldige start van het seizoen gehad, maar dat is daarna helemaal weggezakt. Die hebben nog wel werk aan de winkel. Verstappen heeft bij ons bij Viaplay ook gezegd dat er nog werk aan de winkel is."

