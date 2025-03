Giedo van der Garde verwacht dat het Formule 1-team van McLaren in eerste instantie twee tot drie tienden sneller zal zijn dan de concurrentie, en dat Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes erg dicht bij elkaar zullen liggen.

Het belooft in eerste instantie een bijzonder spannend jaar te worden in de Formule 1. De reglementen blijven ten opzichte van 2024 ongewijzigd, en kijkend naar de minimale verschillen tussen de topteams eind vorig jaar, zou dat voor spektakel kunnen gaan zorgen. Op basis van de testdagen lijkt McLaren in eerste instantie de beste papieren te hebben, maar tot het aanstaande raceweekend in Australië, is het moeilijk om precies te zeggen wie waar zal staan.

Artikel gaat verder onder video

Veel data verzameld

"Al die teams hebben natuurlijk zoveel data door al die testdagen, en die zien natuurlijk de gps, de hoeveelheid brandstof, de rondetijden, de snelheden op de rechte stukken", vertelt Giedo van der Garde tijdens de persdag van Viaplay tegenover GPFans. "Die weten precies hoe ze ervoor staan. Je hoorde al van Max dat ze op dit moment niet de snelste auto hebben, en dat McLaren een stapje verder is dan de rest."

McLaren twee tot drie tienden sneller dan de rest

Daarmee doelt Van der Garde op de uitspraken van Verstappen, dat Red Bull Racing in Melbourne niet mee zal doen om de overwinning. "Naar mijn mening is McLaren twee of drie tienden verder dan de rest, en daarachter is het per race heel erg verschillend", vervolgt de analist. "De ene keer zal Red Bull erbij staan, de andere keer zal Ferrari erbij staan en weer een andere keer zal Mercedes erbij staan. Ik denk dat die drie teams heel dicht bij elkaar zullen staan."

Gerelateerd