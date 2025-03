Daar waar de meeste Formule 1-prominenten Lando Norris aanwijzen als de grootste kanshebber voor de wereldtitel in 2025, gelooft Martin Brundle nog altijd dat Max Verstappen de meeste kans maakt op het kampioenschap.

Het seizoen wordt over anderhalve week afgetrapt in Melbourne, met de Grand Prix van Australië. De vier topteams, exclusief McLaren, rijden in 2025 met een nieuwe line-up. Mercedes heeft Kimi Antonelli aangetrokken als vervanger van Lewis Hamilton, die op zijn beurt naar Ferrari is gegaan. Sergio Pérez doet dit jaar niet mee, waardoor Liam Lawson de kans heeft gekregen om naast Verstappen furore te maken.

Ervaring van winnen kampioenschappen

Er bestaat een gedachte dat de duo’s van Ferrari en McLaren elkaar wellicht punten zullen afsnoepen. Brundle stelt echter simpelweg dat Verstappen in een riante positie zit – en dan niet alleen omdat Lawson waarschijnlijk niet sneller is dan hij. "Voor mij start Max als de gedoodverfde favoriet. Hij is de nummer een binnen dat team. Red Bull zou het [balansproblemen] moeten hebben opgelost en hij is zo snel en goed. Hij weet hoe hij meerdere kampioenschappen moet winnen - Lewis ook. Zijn voornaamste titelrivalen hebben die ervaring niet, Charles [Leclerc], Lando [Norris], George [Russell], maar ook Oscar Piastri. Ik denk dat Max start als de grote favoriet. Voor mij geldt: wie er dit jaar ook met de titel naar huis gaat, wint een fantastisch kampioenschap."

