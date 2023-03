Kwalificatie São Paulo E-Prix: Vandoorne pakt pole, Frijns blijft hangen op P20

Kimberley Hoefnagel

Stoffel Vandoorne heeft de pole positie voor de E-Prix van São Paulo in handen. De Vlaming won in een uiterst spannende finale van António Félix da Costa. Robin Frijns, die dit weekend terugkeert in de elektrische klasse, kwalificeerde zich op P20.

Dit weekend is het Formule E-circus neergestreken in São Paulo voor de zesde ronde van het wereldkampioenschap. Het is de allereerste keer dat de elektrische klasse een bezoekje brengt aan dit Zuid-Amerikaanse land. Het is een bestemming die we ook al vaak voorbij hebben zien komen in de Formule 1, al is er wel een groot verschil. Waar de koningsklasse in São Paulo op Interlagos rijdt, rijdt de Formule E op een stratencircuit in het noorden van de stad. Het Formule E-circuit is 2.933 kilometer lang en telt in totaal elf bochten.

Groepsfase

De kwalificatie werd om 13:40 uur Nederlandse tijd afgetrapt vanuit São Paulo. In groep A mochten Pascal Wehrlein, Jean-Éric Vergne, Nick Cassidy, René Rast, Jake Hughes, André Lotterer, Stoffel Vandoorne, Sérgio Sette Câmara, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, Nico Müller de baan op. De sessie moest halverwege afgevlagd worden vanwege een incident van Sergio Sette Câmara, op dit moment stond Vergne bovenaan de tijdenlijst. De sessie kon gelukkig snel weer hervat worden, waarna Vandoorne, Nick Cassidy, Mortara en Hughes zich wisten te plaatsen voor de duels.

Daarna was het de beurt aan Groep B, bestaande uit Jake Dennis, António Félix da Costa, Sébastien Buemi, Sam Bird, Lucas di Grassi, Mitch Evans, Norman Nato, Dan Ticktum, Sacha Fenestraz, Maximilian Günther en Robin Frijns de baan op. Na een spannende sessie was het Bird die de snelste tijd in handen had. De Brit zal dit weekend nog een gridstraf moeten incasseren vanwege een incident met zijn teamgenoot in India. Ook Günther, Da Costa en Evans wisten zich voor de duels te plaatsen. Frijns kwalificeerde zich op P20.

Kwartfinales

Het eerste duel in de kwartfinale werd uitgevochten door Mortara en Cassidy. Laatstgenoemde kwam hierbij net tekort en moest zijn meerdere erkennen in Mortara. Daarna was het de beurt aan Hughes en Vandoorne. McLaren-rookie Hughes mocht als eerste een tijd neerzetten, maar maakte een foutje, waarna regerend wereldkampioen Vandoorne zich met gemak wist te plaatsen voor de halve finale. In de derde kwartfinale mocht Da Costa het opnemen tegen Günther. Laatstgenoemde kon geen vuist maken tegen zijn concurrent, waarna Da Costa zich plaatste voor de volgende ronde. In de laatste kwartfinale kwamen Jaguar-coureurs Bird en Evans elkaar tegen. De twee mannen waren redelijk aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was het Evans die als de grote winnaar uit de bus kwam.

Strijd om pole

Daarna was het tijd voor de halve finales. Hierbij mocht Mortara het opnemen tegen Vandoorne en Da Costa tegen Evans. Deze sessies werden op het nippertje gewonnen door Vandoorne en Da Costa, die zich zodoende wisten te plaatsen voor de finale. Na een bloedstollende sessie was het Vandoorne die met een ronde van 1:11.904 de pole positie wist te grijpen, Da Costa was met een rondetijd van 1:11.967 net niet snel genoeg.

