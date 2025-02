Christian Horner stelt dat Red Bull Racing en Max Verstappen niks te maken hadden met het statement van de FIA dat naar buiten is gebracht nadat zowel Horner zelf als Verstappen met boegeroep waren ontvangen tijdens de show F1 75 van vorige week.

Vorige week bleek de show in de O2 Arena, die in het teken stond van het tonen van de livery's voor het seizoen 2025, vooral naderhand populair te zijn als gespreksstof omdat Verstappen, Horner en de FIA met behoorlijk wat boegeroep te maken kregen. Dit terwijl een coureur als Lewis Hamilton luidkeels werd toegejuicht door het aanwezige publiek.

Statement FIA na show in O2 Arena

Het statement dat de FIA vervolgens naar buiten bracht luidde als volgt: "Grote rivaliteiten in de geschiedenis van de autosport hebben bijgedragen aan het creëren van een spannende ervaring voor de fans. Wat sport op alle niveaus fundament geeft, is een cultuur van respect. Daarom was het teleurstellend om de tribale reactie van het publiek te horen richting FIA Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-teambaas en CEO Christian Horner tijdens de F1-lancering in Londen. Max en Christian hebben beiden veel bijgedragen aan de sport waar we van houden. In het komende seizoen mogen we dat niet uit het oog verliezen. Als onderdeel van de inzet van de FIA om de integriteit van de sport te beschermen, leiden we een coalitie die online misbruik in de sport aanpakt onder de vlag van onze United Against Online Abuse-campagne. We staan zij aan zij met al onze coureurs, officials, vrijwilligers en fans om ons te verenigen tegen deze groeiende dreiging. We roepen de sportgemeenschap op om de impact van hun acties, zowel online als offline, in overweging te nemen."

Horner over statement FIA

In gesprek met Motorsport.com in Bahrein stelt Horner dat de FIA vanuit zichzelf met een statement kwam en dit zeker niet op aanvraag van Red Bull is gebeurd. "Ze hebben er zelf voor gekozen om met een reactie te komen. Wij hebben daar zeker niet om gevraagd en hebben het hier na het evenement ook niet met de FIA over gehad. Ik denk dat het deel uitmaakt van hun campagne om online wangedrag tegen te gaan."

