Na de onthullingen van de livery's voor 2025 en de testdagen voor de deur, stevenen we plotseling op hoge snelheid af richting het aanstaande Formule 1-seizoen. Het belooft een enorm spannend seizoen te worden met maar liefst vijf grote kanshebbers op de titel. We zetten ze op een rijtje.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Het was een jaar waarin de viervoudig wereldkampioen met name in de tweede seizoenshelft moest knokken voor elk punt. De concurrentie wist de stap naar Red Bull te vervagen, waardoor Verstappen eigenlijk vanaf Spanje lange tijd geen race meer wist te winnen, berekend moest rijden met zijn mooie voorsprong en uiteindelijk - mede door de concurrentie die elkaar punten wist af te snoepen, toch knap de titel wist te pakken. Omdat er voor dit seizoen weinig veranderingen aan de auto's aan lijken te komen, zal het dit jaar nóg lastiger worden om titel vijf te pakken. Maar liefst vijf coureurs lijken een serieuze gooi naar het kampioenschap kunnen doen. We zetten de kansen op een rij.

Lando Norris

Voor Lando Norris werd 2024 het eerste jaar waarin de Britse coureur serieus aan het pakken van de wereldtitel kon gaan ruiken. De jonge rijder had eindelijk het materiaal waarop hij hoopt en met name in de tweede seizoenshelft beschikte McLaren simpelweg over de beste auto op de grid, iets dat uiteindelijk wist te resulteren in het welverdiende constructeurskampioenschap voor zijn renstal. Norris zelf moest na de uitstekende start van Red Bull en Verstappen wel een erg groot gat overbruggen, iets waar hij in dit jaar nog niet aan toe leek te zijn. De McLaren-rijder maakte op cruciale momenten een paar kostbare fouten, waardoor hij uiteindelijk in Brazilië alle hoop zag verdwijnen nadat hij in de regen vanaf pole slechts op P6 wist te finishen.

Hoewel het voor afgelopen jaar nog allemaal een domper werd voor Norris, levert het aan de andere kant wél weer een hoop waardevolle ervaring op die hij mee kan nemen richting dit seizoen. Het lijkt aannemelijk dat McLaren hem dit jaar opnieuw met het snelste pakket kan gaan voorzien, iets dat hem samen met zijn ervaringen van dit jaar en dus hopelijk meer rust in zijn hoofd toch een hele gevaarlijke klant kan gaan maken voor de wereldtitel. Norris zelf waarschuwde na afloop van de laatste Grand Prix in Abu Dhabi alvast: dit jaar gaat het zijn jaar worden. Is hij de grootste titelkandidaat van 2025? Het zou toch zomaar kunnen.

De favoriete McLaren-coureur wordt ongeveer op gelijke hoogte ingeschat met niemand minder dan Max Verstappen, de man die in 2025 gaat proberen om alweer zijn vijfde wereldtitel op een rij te gaan pakken. Verstappen lijkt - om dat doel te willen bereiken - toch echt aan de voet van misschien wel zijn zwaarste jaar te staan. Afgezonderd van zijn eerste wereldtitel in 2021, natuurlijk. Zoals gezegd lijkt de kans groot dat McLaren voor aankomend seizoen over het beste pakket gaat beschikken, terwijl het bij Red Bull de vraag is of niet zelfs Ferrari voorbij gestreefd is op basis van pure snelheid.

Mocht dat zo zijn, kan Verstappen natuurlijk wel buigen over zijn exceptionele eigen kwaliteiten en de ervaring die hij heeft in het strijden om een wereldtitel. De Nederlander wordt toch over het algemeen bestempeld als de beste coureur op de grid en in 2025 lijkt hij al zijn kwaliteiten te moeten gaan aanspreken om voor de vijfde keer op rij de wereldbeker op te mogen gaan halen. Nu de concurrentie dichterbij dan ooit lijkt, zal het voor Verstappen ook absoluut een must zijn om een teamgenoot te hebben die hem bij kan staan in de strijd en eventuele punten af kan snoepen van zijn titelconcurrenten. In het kader daarvan heeft men nu natuurlijk Liam Lawson doorgeschoven, die hem hopelijk een handje kan gaan helpen.

Dan komen we aan bij de nummer drie op de lijst: Charles Leclerc. Eigenlijk bevindt de man uit Monte Carlo zich in een soortgelijke situatie als Norris. Leclerc draait ongeveer even lang mee in de koningsklasse, heeft ook eens mogen ruiken aan het strijden om een wereldtitel, toen hij in 2022 aan het begin van het jaar lange tijd toch Verstappen het vuur aan de schenen wist te leggen. Inmiddels lijkt Leclerc door zijn ervaring ook een stuk consistenter te zijn geworden in zijn rijgedrag, maakt hij minder foutjes en is hij ook voor 2025 een man om serieus rekening mee te houden. Wat betreft snelheid over één rondje is hij misschien zelfs wel de beste en snelste coureur op de grid.

Ook bij het team van Ferrari lijkt sinds de aankomst van Fred Vasseur de stijgende lijn ingezet te zijn bij de voorheen zo rommelige Italiaanse formatie. Pitstops en tactieken zijn voortaan een stuk minder chaotisch en de teambaas lijkt het allemaal aardig op de rit te hebben. Bovendien levert de Scuderia een steeds snellere auto, een lijn die ze in 2025 door hopen te trekken in een serieuze aanval op McLaren, een taak waarin ze dit jaar nét tekort schoten. Mocht dat lukken, lijkt Leclerc toch een van de absolute topkandidaten te zijn om in 2025 iets heel moois te gaan doen en de wereldtitel te pakken. Daarvoor moet hij echter wel met een toch wel vrij sterke teamgenoot zien af te rekenen...

Met bovenstaande regel hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Lewis Hamilton. De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na twaalf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Dat alles om nog één keer te gaan vechten voor zijn ultieme droom: het pakken van de achtste wereldtitel. Weet Ferrari inderdaad een kampioenschapswinnende auto op de grid te zetten, zal Hamilton ongetwijfeld over lijken gaan om te pakken wat hem, zo vindt hij zelf, in 2021 ontnomen is. Ook als hij daarvoor Leclerc een loer moet draaien. Het wordt dus uiterst interessant om te zien hoe Vasseur weet om te gaan met een eventuele titelstrijd binnen zijn formatie. Hoewel Hamilton in 2024 meermaals met de ziel onder zijn arm rondreed door de wisselvallige Mercedes, liet hij ook meermaals zien het nog altijd te kunnen. Denk aan zijn zeges in Silverstone, Spa en zijn uitstekende laatste race in Abu Dhabi. Een levensgevaarlijke outsider.

Oscar Piastri

Dan hebben we als laatste titelkandidaat en tevens ook de minst waarschijnlijke nog Oscar Piastri over. Toch moet je de zeer getalenteerde Australiër natuurlijk zeker niet uitvlakken wanneer hij dit jaar vanaf het begin een serieuze kans heeft om mee te gaan strijden om de titel. Zeker wanneer McLaren over opnieuw het snelste pakket beschikt, zal Piastri dit jaar toch ook daadwerkelijk voor zijn eigen kansen willen gaan en wordt het interessant om te zien hoe Zak Brown en Andrea Stella dan staan in de 'papaya-rules'.

De jonge coureur heeft in 2024 ook meermaals laten zien zich zeker te kunnen mengen met teamgenoot Norris, al heeft hij natuurlijk wel wat minder ervaring die hij meeneemt dan zijn teamgenoot. Ook lijkt hij op het gebied van racepace en bandenmanagement nog een paar kleine stappen te moeten maken om zich te kunnen meten met de allerbesten in de koningsklasse. Helemaal niet erg, want Piastri is nog altijd slechts 23 jaar oud. Wellicht komt 2025 nog nét te vroeg voor een serieuze gooi naar de titel, of weet hij zich dit seizoen stormachtig te ontwikkelen naar het niveau van de grote heren in de sport?

