Rinus VeeKay heeft op de valreep een stoeltje weten te veroveren voor het aanstaande IndyCar-seizoen 2025. De Nederlander gaat namens Dale Coyne Racing beginnen aan zijn zesde seizoen in de Amerikaanse raceklasse.

De Nederlander maakte in 2020 zijn debuut namens Ed Carpenter Racing en zou tot eind 2024 actief blijven in de raceklasse namens het team. De Nederlander werd veertiende, twaalfde, twaalfde, veertiende en dertiende in het kampioenschap met als recordaantal punten de 331 die hij in 2022 veroverde. Zijn beste resultaat tijdens de beroemde Indy 500 was een achtste plaats in 2021. Toch werd vorig jaar bekend dat VeeKay zijn stoeltje bij Ed Carpenter Racing kwijt was geraakt en op zoek moest naar een nieuw team. Dit bleek lastiger dan gedacht, want met het nieuwe seizoen in aantocht had VeeKay nog geen stoeltje. Tot vandaag.

VeeKay vindt stoeltje bij Dale Coyne Racing

Er zijn momenteel niet veel stoeltjes meer beschikbaar in IndyCar. Eigenlijk was Dale Coyne Racing nog de enige optie met een stoeltje beschikbaar en VeeKay heeft dat stoeltje nu weten te bemachtigen. Hij wordt teamgenoot van Jacob Abel, die zijn debuut maakt in IndyCar komend seizoen. Dale Coyne Racing doet sinds 2008 mee in IndyCar. Een Nederlander heeft het team nog niet in de gelederen gehad. Het seizoen in IndyCar gaat beginnen op 2 maart in St Petersburg, over twee weken dus al. Het seizoen komt ten einde op 31 augustus in Nashville.

VeeKay: "Ik ben er erg blij mee dat ik verzekerd ben van een zesde seizoen in deze prachtige klasse. Na een onzeker begin van mijn winterpauze ben ik dankbaar dat ik het op deze mooie manier kan afsluiten", laat VeeKay in een eerste reactie weten. "De test met Coyne in november gaf me al veel hoop, maar het is heerlijk om het nu eindelijk te kunnen zeggen. Aan de test in Indianapolis hebben beide partijen een goed gevoel overgehouden. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik bij Dale wilde instappen. Hij doet dit al erg lang en heeft een goede kijk op zaken. Bovendien voelde het als thuiskomen. Na de eerste rondjes kon ik gelijk al makkelijk communiceren met zowel de engineers als de monteurs. Dat Dale mij deze kans gunt, daar ben ik hem oprecht erg dankbaar voor."

I’m incredibly excited to announce that I will be competing with @DaleCoyneRacing in the 2025 @IndyCar season! Can’t thank Dale and his team enough for the opportunity. Let’s kick some ass!💪🏼 pic.twitter.com/0TgnNyoTFk — Rinus VeeKay (@rinusveekay) February 14, 2025

