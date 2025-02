Max Verstappen reed tijdens de Grand Prix van São Paulo van afgelopen seizoen misschien wel de beste race uit zijn loopbaan en deze prestatie werd verdiend beloond met de bekroning van 'Moment van het Jaar' bij de Autosport Awards. Gianpiero Lambiase blikt terug op de ongekend rit in Brazilië.

Verstappen weet de afgelopen jaren bijzondere dingen te doen en de viervoudig wereldkampioen heeft inmiddels een waslijst aan momenten waar je mond van openvalt. 2024 was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de 27-jarige rijder uit Hasselt, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen. Op het kletsnatte circuit kwam de Nederlander bovendrijven als de absolute koning en deelde hij de harde genadeklap uit aan titelconcurrent Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Schadebeperking

Om deze race werd Verstappen bij de Autosport Awards genomineerd voor 'Moment van het Jaar' en die prijs wist hij dan ook binnen te halen voor zijn rit op Interlagos. Lambiase was aanwezig tijdens de uitreiking en nam de prijs in ontvangst. Later blikte hij bij Motorsport.com terug op de iconische rit: "Het was op dat moment een kwestie van schadebeperking. Natuurlijk liggen er altijd kansen als het regent, met Max in de auto is alles mogelijk. Hij boekte aan het begin van de race snelle vooruitgang en we konden zien dat het gat naar de leiders niet echt groeide. Hij begon steeds meer afstand te nemen en ik wist dat hij de snelheid had, wat op dat moment positief was. Ik denk dat het gewoon een kwestie was van de juiste beslissingen nemen op het juiste moment."

Cruciaal moment in de race

De engineer van de Nederlander vervolgt: "Voor Max [was het de kwestie om] de juiste dingen te doen en de auto op het asfalt te houden. Dan was er nog een cruciaal moment in de race, toen hij uiteindelijk op de baan bleef op intermediates terwijl de twee leiders een nieuwe set pakten, wat hem baanpositie opleverde", vervolgt Lambiase. "Toen hij eenmaal achter Esteban [Ocon] zat bij de herstart, wist ik denk ik dat de racewinst in zicht was en dat was echt een cruciaal moment in de strijd om het wereldkampioenschap", besluit hij.

Gerelateerd