Verstappen-Aston Martin onderhandelingen bezig, Sainz wijst vinger naar Hamilton | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vertelde F1-journalist Mark Hughes, die al decennia actief is in de sport en doorgaans erg goed geïnformeerd is, dat de onderhandelingen tussen Max Verstappen en Aston Martin "volop bezig" zijn, en dat er zeker gewicht zit achter de geruchten. Daarnaast onthulde Carlos Sainz Sr., vader van Junior die net is vertrokken bij Ferrari, dat het Lewis Hamilton was die Ferrari benaderde om bij het team te komen rijden in de plaats van zijn zoon. Hamilton test deze week samen met Charles Leclerc in Barcelona in de aanloop naar het nieuwe seizoen, waar de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de F1 de handen ineen sluit met het meest succesvolle team ooit. Daarnaast was er nog veel meer nieuws, en in deze GPFans Recap van 28 januari nemen we je razendsnel door alle ontwikkelingen mee uit de F1-wereld.

Artikel gaat verder onder video

Hughes: 'Ik zou veel waarde hechten aan de Verstappen naar Aston Martin-geruchten'

Het spel is op de wagen met Max Verstappen en Aston Martin. Althans, dat claimt de doorgaans goed ingelichte Formule 1-journalist Mark Hughes. Volgens Hughes betreffen de geruchten die we pas hoorden geen losse flodders maar zit er daadwerkelijk wel "gewicht achter het verhaal". Het volledige verhaal lees je door hier te klikken!

Sainz senior: 'Het was Hamilton die Ferrari benaderde'

Carlos Sainz senior heeft uit de doeken gedaan dat het Lewis Hamilton zelf was die Ferrari benaderde, en niet andersom. De tweevoudig kampioen van de WRC koestert echter geen wrok jegens de Italiaanse grootmacht, en snapt de beslissing om voor Hamilton te kiezen in plaats van Carlos Sainz Junior, die naar Williams vertrok. Het hele verhaal lees je hier!

Formule 1-fans uiten onvrede over aanzienlijke prijsverhoging Viaplay

Streamingdienst Viaplay kondigde afgelopen maandag wederom een aanzienlijk prijsverhoging aan. Consumenten waren eerder al niet te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding, maar voor velen lijkt de spreekwoordelijke druppel inmiddels in de emmer te zijn beland. De beste reacties van F1-fans lees je door hier te klikken!

'Toekomst GP Italië op losse schroeven: Domenicali uit zorgen'

Hoewel het circuit in Monza een contractverlening met de Formule 1 heeft ondertekend waardoor het tot en met 2031 op de kalender staat, is de race op de Temple of Speed helemaal niet zo zeker. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich met de zaak bemoeid, maar er is nog steeds een risico dat de iconische race gevaar loopt. De reden waarom lees je hier!

Herbert: 'Agressie zal altijd onderdeel zijn van wat Verstappen doet'

FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Max Verstappen zijn agressieve rijstijl in kan blijven zetten, door de wijzigingen die zijn gemaakt in de reglementen rondom het aansnijden van de apex. Waarom de Engelsman dit denkt lees je hier!

