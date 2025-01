Het spel is op de wagen met Max Verstappen en Aston Martin. Althans, dat claimt de doorgaans goed ingelichte Formule 1-journalist Mark Hughes. Volgens Hughes betreffen de geruchten die we pas hoorden geen losse flodders maar zit er daadwerkelijk wel "gewicht achter het verhaal".

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou volgens namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Prijskaartje

Even later hoorden we dan weer dat Adrian Newey op de achtergrond probeert te lobbyen om Verstappen bij zijn nieuwe team te krijgen en dus lijkt het ook weer niet helemaal ondenkbaar dat er wat speelt. Hughes bespreekt de situatie in de The Race F1-podcast: "Ik weet niet wat er klopt van het prijskaartje. Dat klinkt meer als één van die krantenkoppen waarbij ze zijn gaan zitten om iets te bedenken wat het moet zijn en dat het dan uiteindelijk dat is", zo zegt hij over het bedrag van één miljard. "Het idee van Max Verstappen naar Aston Martin is echter springlevend. Als het klopt wat we horen, dan zijn de onderhandelingen volop bezig."

Alle seinen op groen

Hughes vervolgt: "Zelfs voordat we deze geruchten hoorden vanuit de paddock in plaats van mensen die van buitenaf speculeren, lijkt het helemaal logisch. Max zit al een decennium bij Red Bull. Er komt een nieuwe formule met een nieuwe motorleverancier. Adrian Newey is weg. Max heeft al meerdere kampioenschappen gewonnen en zegt steeds dat alleen de eerste echt belangrijk voor hem is en de rest een mooie bijkomstigheid is. Hij is duidelijk klaar voor een nieuwe uitdaging. Precies op het moment dat Lawrence Stroll een ongelofelijke hoop talenten en faciliteiten bij elkaar gekocht heeft en voor Honda gegaan is, waar Verstappen een geweldige relatie mee heeft. Het is de overduidelijke volgende stap voor beide partijen. Ik zou veel waarde hechten aan de geruchten."

