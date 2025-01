Carlos Sainz senior heeft uit de doeken gedaan dat het Lewis Hamilton zelf was die Ferrari benaderde, en niet andersom. De voormalig Formule 1-coureur koestert echter geen wrok jegens de Italiaanse grootmacht.

Terwijl Carlos Sainz junior inzette op een contractverlening bij het team van Ferrari, kwam daar begin 2024 plots het nieuws dat de Spanjaard aan het eind van het jaar bij de grootmacht zou moeten vertrekken. De renstal uit Maranello kreeg de kans om Lewis Hamilton binnen te halen en besloot zodoende te breken met de dertigjarige Spanjaard. Het nieuws kwam hard binnen bij Sainz, en dat hij afgelopen seizoen het hele jaar uitstekend presteerde, maakte het uiteindelijke vertrek niet makkelijk. Toch wordt er binnen de familie Sainz geen wrok gekoesterd.

'Hamilton benaderde Ferrari'

"Ik zou het niet omschrijven als dat Ferrari zich niet goed gedragen heeft", vertelt Carlos Sainz senior in de podcast El Cafelito. "De omstandigheden voor een perfecte storm ontstonden. Ferrari was blij met Carlos, maar de mogelijkheid ontstond, omdat Hamilton zelf die omstandigheden creëerde. Hij benaderde Ferrari, en toen ontstonden de omstandigheden. Misschien dat had dat proces wat transparanter kunnen zijn, maar dan zou het naar buiten gelekt zijn en dat wilde Ferrari niet."

Mooi afscheid

Dat Hamilton degene was die Ferrari benaderde en niet andersom, zou een nieuw gegeven zijn. In de media werd destijds geschreven dat het teambaas Fred Vasseur was die op de achtergrond alles op alles zette om Hamilton een contract aan te bieden. Het afscheid was echter respectvol, aldus Sainz senior: "Ze gaven hem [Carlos Sainz junior] een fantastische geste, iets wat ze in hun geschiedenis nog nooit bij een coureur gedaan hebben. Ze gaven hem een auto en nodigden mij uit om op het circuit van Fiorano te rijden met een Formule 1-auto."

