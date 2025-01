FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Max Verstappen zijn agressieve rijstijl in kan blijven zetten, door de wijzigingen die zijn gemaakt in de reglementen rondom het aansnijden van de apex.

De reglementen rondom het verdedigen tijdens een Grand Prix werden afgelopen jaar onderwerp van gesprek. Met name de zogenaamde 'dive bomb-techniek' van Max Verstappen kwam onder een vergrootglas te liggen. Tot voor kort was het namelijk zo dat een coureur die bij het ingaan van een bocht voorop lag, als het ware recht had op de bocht. Het was dan aan de andere coureur om contact te voorkomen. Met name Verstappen speelde de afgelopen jaren regelmatig handig op deze regel. In aanloop naar een bocht remde hij regelmatig dusdanig laat, dat hij voorop lag bij het ingaan van de bocht, maar de bocht vervolgens niet meer kon halen. De voorop rijdende coureur haalde de bocht hierdoor ook niet, - je kunt niet insturen als Verstappen voorbij komt vliegen - maar omdat diegene inmiddels voorbij gestoken was door Verstappen, zat die coureur 'fout'.

Artikel gaat verder onder video

Dit gebeurde in Mexico afgelopen jaar ook, toen Verstappen verdedigde ten opzichte van Lando Norris. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar het incident werd vervolgens groot uitgemeten in de media. Verstappen lag immers voorop, dus waarom dan zo'n hoge straf? Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen zullen deze 'richtlijnen' vanaf het seizoen van 2025 aangepast worden. Johnny Herbert verwacht echter niet dat Verstappen hierdoor zijn rijstijl aan zal moeten passen.

Dive bomb van Verstappen

"De beste coureurs zullen beter uit de verf komen met de nieuwe regels", aldus de FIA-steward bij Casinoutanspelpaus.io. "We hebben allemaal de bizarre regels en straffen rondom de apex in Mexico gezien, bijvoorbeeld. Het zal een iets anders seizoen worden. Wat betreft Max Verstappen: ja, agressie zal altijd onderdeel zijn van wat hij doet. Maar hij verbetert nog steeds zijn race skills en kwalificatievaardigheden. En hij heeft nog genoeg in zijn achterzak zitten, mocht hij het nodig hebben."

Liam Lawson

Herbert, die vorig jaar bekritiseerd wordt nadat hij in een verbale ruzie met Jos Verstappen belandde, vervolgt: "Heeft Verstappen een teammaat nodig die hem iets meer zal pushen? Nou, dat is waar Liam Lawson uit zal moeten blinken. In de situatie waarin je het opneemt tegen een van de besten ter wereld op het moment. Waarschijnlijk een van de besten ooit. Het zal voor Verstappen iets positiefs zijn als hij een teammaat heeft die hem pusht. Verstappen zal dan, helaas voor iedereen, naar een hoger niveau gaan. Als hij dat niveau bereikt, zal alles veranderen."

Gerelateerd