Ferrari-kassa rinkelt door Hamilton, Verstappen geeft advies aan jonge coureurs | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was er in de aanloop van de 24 Uur van Daytona veel te vertellen. Zo werd Max Verstappen uitgedaagd door meerdere deelnemers om zich in de toekomst te melden voor de race, terwijl Kevin Magnussen, die zaterdagavond zijn debuut maakt voor BMW, sneerde naar de Formule 1 en de kwaliteit van het racen. Ook was er van meerdere kanten kritiek voor Lewis Hamilton, van zowel Martin Brundle als Frits van Amersfoort, maar kwam ook naar buiten dat de Brit nu al heel veel commerciële waarde heeft voor Ferrari. Er is kortom dus veel te melden! Dit is de GPFans Recap van zaterdag 25 januari.

Artikel gaat verder onder video

Waar kun je de 24H Daytona 2025 kijken en welke Nederlanders doen mee?

Als je dit leest, is de 24 Uur van Daytona al begonnen! De legendarische langeafstand race kan je echter nog de hele nacht en zondag bekijken, en dat is zeker de moeite waard. Zo zijn er 14 voormalig Formule 1-coureurs actief, de meest recente Kevin Magnussen, en ook zes Nederlanders maken hun opwachting tijdens de race. Wil je weten wie er allemaal meedoen, en waar je de race kunt kijken? Klik dan hier!

Brundle over Hamilton: "Beste jaren liggen achter hem"

Martin Brundle ziet kansen in voor Lewis Hamilton om races te winnen en zelfs om te vechten voor het kampioenschap, maar Brundle meent ook dat de beste jaren van Hamilton achter hem liggen. De zevenvoudig wereldkampioen begint dit seizoen zijn avontuur bij Ferrari, waar hij een flinke kluif zal hebben aan de pijlsnelle en ervaren Charles Leclerc als teamgenoot. Wat Martin Brundle allemaal vindt van zijn landgenoot lees je hier!

Hamilton sleept zes ton binnen met één social media post

Lewis Hamilton was, bijna een jaar na de aankondiging van het tekenen bij Ferrari, deze week voor het eerst te zien in de kleuren van zijn nieuwe werkgever. Hamilton zal met afstand de meestverdienende Formule 1-coureur worden in 2025, maar de Brit liet met de eerste publicaties op zijn social media meteen zien wat zijn commerciële waarde is. Waar dit door komt, lees je hier!

Verstappen met advies aan jonge coureurs: "Gaat niet alleen om snel zijn"

Max Verstappen heeft voor jonge coureurs onderstreept dat snel zijn op de baan of de simulator het enige is wat er toe doet. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 denkt dat de wil om te leren en beter te worden als coureur altijd de belangrijkste eigenschap is om te hebben. Het gehele advies van Max Verstappen lees je hier!

Magnussen sneert naar F1 met nieuwe baan: "Dit is écht racen"

Kevin Magnussen verliet eind-2024 de Formule 1, en heeft sindsdien getekend bij het fabrieksteam van BMW in de GTP-klasse (de hoogste klasse) van het langeafstand racen. Magnussen maakt vanavond zijn debuut voor BMW in de 24 Uur van Daytona. Voor de start van de race merkte Magnussen op dat waar hij nu rijdt "echt racen" is, in tegenstelling tot de Formule 1. De hele quote van K-Mag lees je hier!

Gerelateerd