Lewis Hamilton was, bijna een jaar na de aankondiging van het tekenen bij Ferrari, deze week voor het eerst te zien in de kleuren van zijn nieuwe werkgever. Hamilton zal met afstand de meestverdienende Formule 1-coureur worden in 2025, maar de Brit liet met de eerste publicaties op zijn social media meteen zien wat zijn commerciële waarde is.

Aan het begin van de week kwam er een foto tevoorschijn van Hamilton, in Maranello, naast een Ferrari F40. Dit werd al snel de meest-gelikete Instagram-post ooit gerelateerd aan Formule 1 - op moment van schrijven heeft de post 5,5 miljoen likes. Op dinsdag kwam er een nieuwe foto van Hamilton in zijn rode Ferrari uniform, die nog eens 4,2 miljoen likes ontving op Instagram, en dertien miljoen keer werd gezien op X. Sponsorlytix, een gevestigde naam die zich toewijdt aan het peilen sponsoren en de financiële waarde van een sponsor op een foto, berekende met behulp van AI hoe de foto van Hamilton in zijn rode uniform zich uitbetaalt voor alle sponsoren die te zien zijn in de foto.

The racing world is abuzz as @LewisHamilton announces his move to the iconic @ScuderiaFerrari team! Sponsorlytix analysed his post on X, which generated over 8 million engagements, using our AI and algorithms to measure the brand values generated for the sponsors of the team:… pic.twitter.com/cSuXCGRalF — Sponsorlytix (@sponsorlytix) January 22, 2025

Zes ton door één publicatie

Sponsorlytix analyseerde de foto toen hij op X nog acht miljoen keer was bekeken, en stelde toen al dat dit zich voor de sponsoren die te zien zijn in totaal meer dan 400 duizend dollar opleverde in waarde aan de bedrijven. Het grootste aandeel hiervan gaat naar HP, de titelsponsor van Ferrari, die $62,100 winnen, terwijl Ferrari zelf zo'n $50,000 zou hebben verdiend aan de publicatie. Inmiddels is het bericht alleen al 13 miljoen keer bekeken, vijf miljoen meer sinds Sponsorlytix haar berekeningen deed, hetgeen betekent dat de publicatie al meer dan $600,000 aan waarde heeft opgeleverd aan HP, Ferrari, Puma Shell, IBM en de andere zichtbare sponsoren. Naar verluid zal Hamilton, inclusief bonussen en sponsoren, zo'n 100 miljoen dollar gaan verdienen per jaar bij Ferrari, maar voor dat hij een race heeft gereden voor de Scuderia begint dit zich nu al terug te betalen.

