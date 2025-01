Lewis Hamilton zal wederom de grootste verdiener in de Formule 1 gaan worden, zo weet het Italiaanse Formu1a.uno. De Brit zal, alles bij elkaar, maar liefst 100 miljoen dollar gaan verdienen per jaar bij zijn nieuwe werkgever, hetgeen hem met afstand de meestverdienende F1-coureur op de grid zal maken.

Onlangs schatte Forbes nog in dat Hamilton in 2024 iets meer dan 50 miljoen dollar opstreek bij Mercedes, maar dit bedrag zal in het huidige jaar dus bijna verdubbeld worden. Het bedrag is inclusief zijn salaris, bonussen, sponsoren en beeldrechten. Hamilton wordt door zijn zeven wereldkampioenschappen al vaak vergeleken met Michael Schumacher, en ook zijn nieuwe riante salaris is vergelijkbaar met Schumi. In 2004 wist Forbes dat Schumacher zo'n $80 miljoen opstreek bij Ferrari - $133 miljoen euro in 2025, aangepast voor inflatie. Het verschil is uiteraard dat Schumacher destijds al vier jaar achter elkaar kampioen werd met Ferrari - hij plakte hier in 2004 nog een vijfde achtereenvolgende titel aan vast - terwijl Hamilton arriveert bij het team als de meest succesvolle F1-coureur aller tijden, maar ook als iemand die 'slechts' twee Grands Prix won in zijn laatste drie seizoenen, en in 2024 lager eindigde in het coureursklassement dan ooit tevoren in zijn loopbaan.

Hamilton de meestverdienende coureur

Max Verstappen is sinds 2022, toen hij zijn huidige contract tekende bij Red Bull Racing, de meestverdienende coureur in de Formule 1 geweest. De Nederlander verdiende in 2024 alleen al ongeveer $75 miljoen, waarvan $60 miljoen zijn salaris is en de rest is verdiend in bonussen. Hamilton's nieuwe teamgenoot Charles Leclerc ligt, net als Verstappen, voor een lange periode onder contract, en verdiende in 2024 zo'n $27 miljoen - inclusief bonussen. Of de Monegask tevreden is dat zijn nieuwe teamgenoot bijna vier keer zo veel verdient, zal de tijd leren, alhoewel Gazzetta dello Sport weet dat het contract van de 27-jarige coureur elk jaar meer uitbetaalt. Als hij tot het einde van het contract bij Ferrari blijft, zal hij het dubbele verdienen vergeleken met het afgelopen seizoen.

