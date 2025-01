Kevin Magnussen verliet eind-2024 de Formule 1, en heeft sindsdien getekend bij het fabrieksteam van BMW in de GTP-klasse (de hoogste klasse) van het langeafstand racen. Magnussen maakt vanavond zijn debuut voor BMW in de 24 Uur van Daytona, die vlak voor het publiceren van dit artikel van start is gegaan.

Magnussen reed tussen 2014 en 2024 in totaal 187 Grands Prix, en stond opmerkelijk genoeg in zijn allereerste race op het podium, maar daarna nooit meer. Hij reed in zijn eerste drie seizoenen voor McLaren en Renault maar sinds 2017 voor Haas, met een tussenjaar in 2021 en aan het begin van 2022, toen Mick Schumacher en Nikita Mazepin beide stoeltjes bezetten. Tijdens 2021 reed Magnussen al meerdere langeafstand races, waaronder de 24 Uur van Le Mans samen met zijn vader Jan, en nu zal de Deen zich volledig wijden aan dit beroep. Hij zal zijn eerste race in Daytona zelfs starten vanaf pole position dankzij teamgenoot Dries Vanthoor, die de kwalificatie reed namens de nummer 24 BMW M Hybrid V8.

Ik ga nu echt racen

Magnussen had in de Formule 1 een reputatie dat hij een erg agressieve coureur was, die vaak de grens opzocht of overschreed. Nu hij van klasse verandert, denkt hij weer, naar eigen zeggen 'echt' te kunnen gaan racen, iets wat in de gevoelige Formule 1-auto's lastig is. “Ik kijk er erg naar uit om iets te gaan doen wat voor mijn gevoel echt racen is, om het zo maar te zeggen," zo zegt Magnussen tegenover The Race. "Ik wil niets afdoen aan de Formule 1, maar voor mij is het altijd zo geweest dat er Formule 1-coureurs zijn en racecoureurs. En ik heb me altijd een racecoureur gevoeld - ook een Formule 1-coureur, maar heel erg een racecoureur.”

Andere risico-beloningssituatie

IMSA heeft tegenwoordig vijf fabrieksteams in de hoogste klasse, de GTP, waaronder BMW, de werkgever van Magnussen. Dit maakt de sport spannender dan ooit, en voor Magnussen is dit een grote verandering, ook gezien de aanzienlijk andere manier waarop men racet, gezien elke auto de finish moet halen na 24 uur rijden. "Waar ik vandaan kom [F1], krijgen slechts 10 eerste auto's punten. Hier is het een lange race. Je moet de auto schoon houden. Natuurlijk, als je op het laatst voor de overwinning vecht, ga je ervoor. Dat is duidelijk. Maar met BMW is het een heel andere situatie. Ik denk dat ik veel competitiever zal zijn, vooraan in het veld, dan ik in de Formule 1 ben geweest. En dus is het een heel andere risico-beloningssituatie.”

