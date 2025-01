Max Verstappen heeft voor jonge coureurs onderstreept dat snel zijn op de baan of de simulator het enige is wat er toe doet. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 denkt dat de wil om te leren en beter te worden als coureur altijd de belangrijkste eigenschap is om te hebben.

Verstappen was als kleuter al bezig in zijn kart samen met vader Jos, en bleef dit voor meer dan tien jaar doen tot hij naar de Formule 3 werd gepromoveerd. Na slechts één seizoen stroomde de Limburger in 2015 meteen door naar de koningsklasse, waar hij aan de start van de Grand Prix van Australië in 2015 de jongste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 werd. Inmiddels rijdt Verstappen al tien jaar mee in F1 met vier kampioenschappen in zijn broekzak, en is hij naast zijn carrière bij Red Bull Racing ook heel actief in de wereld van simracing. Met Team Redline zoekt hij ook naar jonge talenten die niet de financiële middelen hebben om 'in het echt' te kunnen racen, en geeft hij hen het platform om die stap van de sim naar de auto te kunnen maken.

Artikel gaat verder onder video

Kritisch zijn naar jezelf

Bij Track Limits werd Verstappen gevraagd naar deze talenten, en wat voor advies hij heeft voor jonge coureurs die zelf ook willen doorbreken. "Als team, zoals wij met Team Redline, houden we veel jong talent in de gaten. [Het gaat om] hard werken, blijven pushen. Als je erg jong bent, heb je veel tijd. Als je 16 of 17 bent, droom je ervan om professioneel coureur te worden, maar probeer gewoon aan je eigen vaardigheden te werken. Probeer ook kritisch te zijn naar jezelf als het niet zo goed gaat."

Gaat niet alleen om snel rijden

Verstappen heeft naast Team Redline ook nog Verstappen.com Racing, waar hij nauw samenwerkt met Thierry Vermeulen. Vermeulen is namens Verstappen.com actief in de DTM, waar hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte, net als Verstappen zelf in de Formule 1. "Omring jezelf met goede mensen en blijf gewoon hard werken, op en buiten de baan," zo ging de 27-jarige Verstappen verder met zijn advies voor jonge coureurs. "Ik denk dat ik dat ook heb geleerd toen ik nog een kind was, dat je natuurlijk snel kunt zijn op een sim of in het echt, maar dat het niet alleen gaat om snel rijden. Je moet ook moet nadenken over 'Hoe kan ik constant verbeteren? Hoe kan ik constant beter worden?'"

