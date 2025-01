Martin Brundle ziet kansen in voor Lewis Hamilton om races te winnen en zelfs om te vechten voor het kampioenschap, maar Brundle meent ook dat de beste jaren van Hamilton achter hem liggen. De zevenvoudig wereldkampioen begint dit seizoen zijn avontuur bij Ferrari, waar hij een flinke kluif zal hebben aan de pijlsnelle en ervaren Charles Leclerc als teamgenoot.

Hamilton begint in 2025 alweer aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. De eerste zes jaar bracht hij door bij McLaren, en de afgelopen twaalf seizoenen was Hamilton de vedette bij Mercedes, waar hij het meest succesvolle duo ooit vormde tussen een coureur en een team. Met 82 overwinningen en zes titels in zijn broekzak vertrekt Hamilton nu uit Brackley en wordt Maranello zijn nieuwe thuisbasis. Het zal de eerste keer zijn dat de 40-jarige coureur niet met een Mercedes-motor zal rijden, en tevens de eerste keer in zijn loopbaan dat hij buiten Engeland te werk gaat. Ook al noteerde Hamilton in 2024 twee overwinningen, eindigde hij het jaar wel lager in het klassement dan ooit in zijn carrière; op de zevende plaats.

Tifosi hielden al van hem bij Mercedes

Hamilton was jarenlang de grote rivaal van Ferrari en voornamelijk Sebastian Vettel, maar toch had de Brit altijd een goede relatie met de Tifosi. De Italiaanse fans smeekten de Brit elk jaar om naar Ferrari te komen, en in 2025 krijgen ze nu eindelijk hun zin. Brundle denkt niet dat deze druk iets zal doen met Hamilton. “Hij heeft alle ervaring," zo legt hij uit bij Sky Sports, "en zijn energie en enthousiasme zullen een nieuwe impuls krijgen door de hele ervaring. Hij zal niet overweldigd worden door het rijden in een Ferrari, zoals bij zoveel coureurs het geval is. En laten we niet vergeten dat, ondanks dat hij geen Ferrari-coureur was, de Italiaanse fans, bekend als de Tifosi, hem aanbaden. Ze juichten hem zelfs toe toen hij met een Mercedes won.”

Beste jaren liggen achter hem

Wat Hamilton vaak scheidde van zijn rivalen, net als Max Verstappen in 2024, is hoe constant de Brit was. Hij maakte nooit of bijna nooit fouten, en zette zijn Mercedes en McLaren altijd waar hij hoorde te staan - of beter. In 2024 begonnen er echter fouten plaats te vinden die er in voorgaande jaren nooit waren, en ook Brundle heeft dit opgemerkt. “Ik denk dat de snelheid er is. Denk ik dat het beste van Lewis Hamilton voor of achter hem ligt? Ik denk achter hem. Ik denk dat hij met het ouder worden zijn scherpte heeft verloren. Soms komt hij in schermutselingen terecht waar hij vroeger uitkwam, maar nu niet meer, of hij maakt een fout in de kwalificatie. Maar ik denk dat 96-97 procent van Lewis Hamilton in een winnende auto nog steeds goed genoeg is."

