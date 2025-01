Hoe laat en waar kun je de 24H Daytona 2025 kijken en welke Nederlanders doen mee?

De Formule 1 zit nog steeds middenin de winterstop, maar dat betekent niet dat de rest van de autosport ook stilligt. In tegendeel, want de komende week kunnen we weer volop genieten van de Rolex 24 at Daytona, de 24-uurswedstrijd die het IMSA-seizoen van 2025 opent.

IMSA, voluit de International Motor Sports Association, is de organisatie achter de WeatherTech SportsCar Championship. Je kunt het zien als de Noord-Amerikaanse versie van het FIA World Endurance Championship. Er is een mix van enduranceraces en een aantal kortere races van ieder 2 uur en 40 minuten. IMSA bezoekt legendarische circuits en bekende steden in de Verenigde Staten en Canada: Daytona, Sebring, Long Beach, Laguna Seca, Detroit, Watkins Glen, CTMP (Mosport), Road America, Virginia, Indianapolis en Road Atlanta. Aan de Rolex 24 at Daytona doen 61 auto's mee, waarvan 12 in de supersnelle GTP-klasse, 12 in de LMP2-klasse en 37 in de GT3-klasse, verdeeld over 15 in GTD Pro en 22 in GT Daytona, afhankelijk van het niveau van de coureurs in de twee laatstgenoemde klasses.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema en uitzendingen

Het evenement op Daytona begint met de Roar Before The 24, de officiële tests voordat het seizoen echt begint, van 17 tot en met 19 januari. De 61 teams zullen in zeven sessies zich moeten voorbereiden op de 24-uursrace en het seizoen. Helaas wordt de Roar Before The 24 niet uitgezonden en is het alleen via deze live timing te volgen.

Roar-sessie Datum Nederlandse tijd 1 Vrijdag 17 januari 17:00-18:15 uur 2 Vrijdag 17 januari 21:00-23:00 uur 3 Zaterdag 18 januari 17:15-18:45 uur 4 Zaterdag 18 januari 21:10-22:10 uur 5 Zondag 19 januari 0:30-2:30 uur 6 Zondag 19 januari 15:45-16:45 uur 7* Zondag 19 januari 20:30-22:00 uur

*Alleen voor amateurrijders uit de LMP2- en GT Daytona-klasses

De Rolex 24 at Daytona wordt een week na de Roar Before The 24 gehouden. De kwalificatie van donderdag zal alleen te zien zijn op IMSA TV en het YouTube-kanaal van IMSA. De vrije trainingen worden niet uitgezonden. Voor de race van zaterdag en zondag kan je niet alleen bij IMSA zelf terecht, maar ook bij Ziggo Sport. Afwisselend wordt het uitgezonden op het gratis kanaal en op Ziggo Sport 3, het voormalige Ziggo Sport Racing.

Rolex 24-sessie Datum Nederlandse tijd VT1 Donderdag 23 januari 16:05-17:35 uur Kwalificatie Donderdag 23 januari 20:10-21:40 uur VT2 Vrijdag 24 januari 0:30-2:00 uur VT3 Vrijdag 24 januari 17:20-18:20 uur Race Zaterdag 25 januari

Zondag 26 januari 19:40-23:59 uur

0:00-19:40 uur

Renger van der Zande zien we niet langer bij Cadillac, maar bij Acura-team Meyer Shank Racing

OOK INTERESSANT: Verstappen knalt tegen Redline-rivalen op in controversiële crash: "Was een beetje ongelukkig"

Zes Nederlanders

Uiteraard doen er ook Nederlanders mee aan de Rolex 24 at Daytona. Robin Frijns is bij het fabrieksteam van BMW gebleven. Vorig jaar deed hij echter alleen mee in het FIA World Endurance Championship, maar de Beierse grootmacht zet hem nu ook in op Daytona. Renger van der Zande heeft ondertussen de overstap gemaakt van Cadillac naar Acura. Tijmen van der Helm kruipt weer achter het stuur van de privé-Porsche van JDC-Miller MotorSports. Job van Uitert is de enige Nederlander in de LMP2-klasse. Bij de GT3's vinden we Nicky Catsburg in de GTD Pro-klasse als Corvette-fabriekscoureur. Indy Dontje doet weer mee met Winward Racing in de GT Daytona-klasse. Hij won de race al eerder met het team in 2021 en 2023.

Coureur Nummer Auto Team Teamgenoten Nicky Catsburg #4 GTD Pro Chevrolet Corvette

Z06 GT3.R Corvette Racing by

Pratt Miller Motorsports Tommy Milner

Nicolás Varrone Indy Dontje #57 GT Daytona Mercedes-AMG GT3 Evo Winward Racing Lucas Auer

Philip Ellis

Russell Ward Robin Frijns #25 GTP BMW M Hybrid V8 BMW M Team RLL Sheldon van der Linde

René Rast

Marco Wittmann Tijmen van der Helm #85 GTP Porsche 963 JDC-Miller MotorSports Bryce Aron

Gianmaria Bruni

Pascal Wehrlein Job van Uitert #8 LMP2 Oreca 07 TDS Racing Sebastián Alvarez

Sébastien Bourdais

John Farano Renger van

der Zande #93 GTP Acura ARX-06 Meyer Shank Racing

with Curb-Agajanian Kakunoshin Ohta

Álex Palou

Nick Yelloly

Gerelateerd