De 24 uur van Daytona, de eerste grote endurancerace van het seizoen 2025 en tevens de start van het IMSA-seizoen, is inmiddels over de helft en aangekomen in de laatste paar uur. De race, die vanavond ten einde komt, werd echter ontsierd door een flinke crash in de donkere fase van de race.

De crash vond dus in het donker plaats, waarbij meerdere auto's betrokken waren. Het incident gebeurde bij een herstart nadat er daarvoor ook al een incident was geweest. Bij de crash, die werd veroorzaakt door een spin van Louis Deletraz, was onder meer de auto van Nick Boulle betrokken. De auto van Deletraz kwam na zijn crash in contact met de muur en kwam vervolgens in het donker weer op de baan terecht. Daarbij ontstond er een kettingreactie en nam hij onder meer Chris Cumming, maar ook Sebastien Bourdais, GTD Pro-leiders Jordan Pepper en Max Hesse en nog veel meer andere auto's op een bepaalde manier mee in de crash. Iedereen bleek na de crash ongedeerd te zijn, maar de auto van Deletraz moest van de baan gehaald worden met een takelwagen.

Nederlanders hebben het lastig in GTP

Voor de Nederlanders is de eerste helft in de 24 uur van Daytona in de GTP-klasse niet al te fantastisch verlopen. Renger van der Zande kende na een uur al een probleem nadat hij vanaf P2 was begonnen, waarna hij nu kansloos lijkt te zijn voor het podium. Ook Tijmen van der Helm en Robin Frijns komen daar voorlopig nog niet bij in de buurt. Nick Catsburg doet het wat beter en rijdt op moment van schrijven in de GTD Pro-klasse op P2 met twee seconden achterstand. De enige die verder in de buurt komt van de zege is Job van Uitert. Hij ligt op moment van schrijven namelijk op P1 in de LMP2-klasse met een nipte voorsprong van minder dan een seconde.

