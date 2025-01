De 24 uur van Daytona, de eerste grote endurancerace van het seizoen 2025 en tevens de start van het seizoen in IMSA, zit erop. Na 24 uur was het duidelijk wie het algemeen klassement en wie in de vier klassen had gewonnen. Daarbij was er in de LMP2-klasse Nederlands succes.

In de GTP-klasse, de klasse met de snelste auto's (vergelijkbaar met Hypercar in de WEC), was het auto #7 van Porsche met Felipe Nasr, Nick Tandy en Laurens Vanthoor die uiteindelijk net won voor auto #60 van Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon en Felix Rosenqvist en de Porsche #6 van Matt Campbell, Kévin Estre en Mathieu Jaminet. Voor de Nederlanders Renger van der Zande (#93 namens Acura), Tijmen van der Helm (#85 namens Porsche) en Robin Frijns (#25 namens BMW) was er geen kans op de zege. Alle drie reden ze na problemen op een rondje of meer en zouden ze buiten de top vier eindigen in het klassement.

Nederlands succes in de LMP2

In de LMP2-klasse bleek een late penalty consequenties te hebben voor de koplopers. Deze vielen door die penalty weg, waardoor auto #8 met Job van Uitert uiteindelijk de zege zou boeken met bijna veertig seconden voorsprong op auto #22 met onder meer Paul di Resta. Van Uitert was in Daytona al een paar keer dicht in de buurt van de zege, maar dit keer is het dus raak voor de Nederlander met zijn team: John Farano, Sébastien Bourdais en Sebastián Álvarez. #74 van Felipe Fraga, Josh Burdon, Felipe Massa en Gar Robinson werd derde.

GTD Pro en GTD

In de GTD en GTD Pro was het enorm spannend tot de laatste minuut, met in de GTD Pro-klasse Nederlander Nicky Catsburg die met zijn auto #4 lang meedeed om de zege. Catsburg zag teamgenoot Nico Varrone in de laatste tien minuten echter een penalty moeten incasseren, waardoor Catsburg met zijn team de zege kon vergeten en zelfs buiten de top drie viel. Auto #65 van Ford met Christopher Mies, Dennis Olsen en Frédéric Vervisch zou uiteindelijk met de zege aan de haal gaan in de GTD Pro-klasse voor auto #3 van Chevrolet en auto #64 van Ford.

In de GTD-klasse bleek Indy Dontje, rijdend in auto #57, geen kans te maken op de zege. Hij eindigde met zijn team buiten de top vier. #13 Matt Bell won namens Chevrolet met Orey Fidani, Lars Kern en Marvin Kirchhöfer in deze klasse door de Porsche #120 en de Aston Martin #27 te verslaan.

