Kevin Magnussen wist geen zitje te bemachtigen voor het seizoen van 2025, maar helemaal vertrokken uit de Formule 1 is hij niet. Hij zal alsnog aan de slag mogen gaan bij het Haas F1 Team dit jaar, maar dan in een andere rol, zo kon Ayao Komatsu bevestigen.

Magnussen debuteerde bij McLaren in 2014, maar werd na een jaartje meteen aan de kant gezet voor Fernando Alonso. Zijn stint bij Renault in 2016 was ook geen succes. De R.S.16-bolide was niet competitief en de sfeer binnen het team werd door de Deen ooit beschreven als toxic. Hij zou daarna zeven seizoenen door mogen brengen bij Haas. Zijn beste resultaat met de Amerikaanse renstal was een vijfde plek in de Grands Prix van Bahrein en Oostenrijk in 2018 en opnieuw in Bahrein in 2022. Magnussen deed echter niet genoeg om na 2024 een contractverlenging te verdienen en Haas besloot rookie Ollie Bearman en de bij Alpine vertrokken Esteban Ocon aan te nemen. Ze zijn gelukkig wel vriendschappelijk uit elkaar gegaan en Magnussen mag dan ook alsnog plaats gaan nemen in een Haas dit jaar.

Niet wachten totdat iemand zijn been breekt

"Hij zal een aantal TPC-evenementen doen om ons een referentiepunt te geven", bevestigde teambaas Komatsu bij The Race. TPC staat voor de 'Testing of Previous Cars', testdagen met een bolide van tenminste twee jaar oud. F1-teams mogen deze voor maximaal 1000 kilometer inzetten in 2025, verdeeld over minimaal vier dagen. "We hebben nog steeds een goede relatie", zei de Japanner over Magnussen, die zelf benadrukt dat hij geen reservecoureur zal zijn. "Ik ga er niet elke race bij zijn om te wachten totdat iemand zijn been breekt. Dat is niet wat ik wil doen."

De Deen is inmiddels een fabriekscoureur geworden van BMW. Hij zal de nummer-15 BMW M Hybrid V8 van Team WRT delen met Raffaele Marciello en Dries Vanthoor in het FIA World Endurance Championship. De 24H Daytona, de 12H Sebring en de Petit Le Mans op Road Atlanta, de drie belangrijkste races in het IMSA SportsCar Championship in Noord-Amerika, zijn ook nog aan zijn schema toegevoegd. Deze zaterdag en zondag rijdt hij met de nummer-24 van Rahal Letterman Lanigan Racing samen met Philipp Eng, Marciello en Vanthoor tijdens de Rolex 24 at Daytona. De laatstgenoemde pakte afgelopen donderdag de pole position.

© BMW M Motorsport

