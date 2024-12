Kevin Magnussen zal volgend jaar niet langer actief zijn in de Formule 1. Zijn carrière in de koningsklasse zit er na 185 races op. Hij blikt terug op de momenten dat hij kans maakte op stoeltjes bij Ferrari en Red Bull Racing.

Magnussen won in 2013 het Formule Renault 3.5-kampioenschap met overmacht en dat leverde hem een zitje bij McLaren op. Ook al had hij een prima debuutseizoen, toch moest hij plaatsmaken voor Fernando Alonso. Na een jaar langs de zijlijn als reservecoureur kwam Magnussen bij Renault terecht. Hij wilde daar al na een seizoen weg vanwege de toxische werksfeer. De Deen vond bij Haas zijn nieuwe thuis. 2018 was zijn beste seizoen met de negende plek in het kampioenschap dankzij 56 punten en een paar top vijf-finishes. Aangezien Haas een beetje als een b-team van Ferrari fungeert, waren de ogen van de Scuderia gericht op Magnussen. Ook Red Bull had aandacht voor hem. Uiteindelijk liepen beide kansen bij beide topteams stuk.

In de simulator van Ferrari

"In 2018 hadden we een heel goede auto tijdens de eerste helft van het seizoen", vertelde Magnussen in een interview met Autosport. "Charles [Leclerc] was toen net gearriveerd in F1 met Sauber en de start van zijn debuutjaar was niet geweldig. En die van mij was juist heel goed! En plotseling nam Ferrari contact op. Van de een op de andere dag reed ik in hun simulator - niet die van Haas, maar die van Ferrari. Ze waren aan het rondsnuffelen en ik dacht, prima... Ik keek al uit naar waar dit naartoe ging. En toen begon Charles ineens vreselijk goed te presteren. Vervolgens heb ik niks meer gehoord. Ik weet niet hoe dichtbij ik ben gekomen, maar ik denk dat als Charles niet in vorm was gekomen, als hij het hele jaar een shitseizoen had gehad, dan denk ik dat ik een van de coureurs was waar ze naar hadden gekeken."

Toro Rosso afgewezen

"Na dat seizoen vertrok Daniel [Ricciardo] bij Red Bull", vervolgde de man uit Roskilde. "Ik herinner me dat mijn management met Christian Horner had gesproken. Natuurlijk had iedereen had over het Red Bull-zitje. En Christian zei: 'Het zit zo. Er is niks bij Red Bull, maar we kunnen het hebben over Toro Rosso'. En ik antwoordde: 'Nee, nee, laten we dat maar niet doen', maar waarschijnlijk had ik dat maar wel moeten doen. Het was [Pierre] Gasly die het [Red Bull]-zitje kreeg. [Alexander] Albon kreeg de promotie van F2 naar Toro Rosso en toen Gasly het niet goed deed, kwam Albon binnen! Dus ja, degene die dat Toro Rosso-zitje had, kwam bij Red Bull terecht. Ik had zeker meer kunnen doen. Ik denk dat niemand zegt: 'Ik had niet meer kunnen doen'. Er zijn altijd dingen, altijd momenten waarop je niet hard genoeg hebt gewerkt. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik me dood heb gewerkt. Ik heb geen spijt."

