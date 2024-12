De carrière van Kevin Magnussen in de Formule 1 zit erop. Al zal hij niet meer uitkomen in de koningsklasse van de autosport, hij heeft al plannen voor 2025 gemaakt. In de uitloopronde van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi was zijn vrouw emotioneel op de boardradio.

Magnussen heeft negen seizoenen mee mogen draaien. Hij maakte zijn debuut bij McLaren in 2014 en scoorde tijdens de seizoensopener in Australië het enige podium ooit. Na een jaar langs de zijlijn als reservecoureur stapte hij in 2016 in bij Renault, maar dat bleek geen succes, en dus verhuisde hij naar Haas. Alleen Lewis Hamilton (246 bij Mercedes), Max Verstappen (186 bij Red Bull Racing), Michael Schumacher (180 bij Ferrari), Kimi Räikkönen (151 bij Ferrari) en David Coulthard (150 bij McLaren) verreden meer races bij een en hetzelfde team. Abu Dhabi was voor de Deen zijn 145e bij Haas. 2018 was zijn beste seizoen met 56 punten en de negende plek in de eindstand.

Snelste ronde

Zijn laatste seizoen bij Haas liep niet geheel vlekkeloos. Hij werd voor Azerbeidzjan geschorst, omdat hij 12 strafpunten behaald had. Toch scoorde hij 16 van de 58 punten voor het team op jacht naar P7 in het constructeurskampioenschap, vlak voor VCARB, en dat terwijl Haas aan het begin van het seizoen dacht de langzaamste auto te hebben. Magnussen werd zestiende op het Yas Marina Circuit, nadat Valtteri Bottas tegen hem was gecrasht. Hij stopte voor een nieuw setje softs en reed met een 1:25.637 de snelste ronde van de race.

"Het was geweldig om met je te werken dit weekend", zei race-engineer Dominic Haines, die Mark Slade verving, na de race. "We hadden zo'n goede voorbereiding. Sorry dat we niet het resultaat hebben behaald dat we wilden of verdienden. De auto was mega, jij was mega. En je hebt de snelste ronde, ik hoop dat je daar van genoten hebt. Het was een genoegen en dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan."

Teambaas Ayao Komatsu kwam ook nog langs op de boardradio: "Hartelijk bedankt, Kevin. Het zijn zeven fantastische jaren met jou geweest. Dank je wel." Daarna was het de beurt aan Magnussens vrouw Louise Gjørup, die emotioneel klonk: "Gefeliciteerd met je laatste race, lieve schat. Ik hou van je. Welkom thuis, terug bij mij en je dochters." Toen Magnussen wilde reageren, moest de engineer echter weer invallen om door de laatste checks te gaan in de uitloopronde. "Ik ben het helaas weer."

Magnussen zal in 2025 rijden voor het endurance-team van BMW M Motorsport. Zijn eerste race zal de Rolex 24 at Daytona zijn in het laatste weekend van januari.

P16 in Abu Dhabi – not the way I wanted to end my journey with @HaasF1Team, but we gave it our all and kept fighting until the end. I would like to thank everyone in the Haas family, and I wish you all the best for the future. I’m proud of what we’ve achieved together this… pic.twitter.com/HT7eaS3sjJ — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) December 9, 2024

