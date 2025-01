Max Verstappen en Team Redline hebben uiteindelijk toch de derde stek weten te pakken tijdens de virtuele 24 uur van Daytona. Het heeft allemaal te maken met een diskwalificatie voor de winnaars, die met een bijzondere actie tijdsverlies probeerden te omzeilen.

Verstappen nam met zijn online-formatie Team Redline deel aan de virtuele 24 uur van Daytona. Een lekker begin van het jaar werd het echter in eerste instantie niet voor de Red Bull Racing-coureur. Naast dat Verstappen de leiding uit handen gaf door een crash, kreeg hij twee enorme tijdstraffen. Doordat hij twee keer onveilig de pitstraat inreed, werd de Limburger maar liefst 40 seconden teruggezet. Verstappen zelf kon het ook niet geloven. Ondanks dat zijn microfoon even uitstond, was zijn frustratie duidelijk zichtbaar: "What the f*ck".

Spel verlaten

Uiteindelijk kwam zijn team met de #20 BMW M Team Redline als vierde over de streep na de wisselvallige race in hun klasse. Toch blijkt nu dat Verstappen met zijn gamevrienden geen genoegen heeft hoeven nemen met slechts een plek nét buiten het podium. #50 Scuderia Ferrari HP Esports Team, de winnaars in de klasse van Verstappen, hebben namelijk door een soort loophole in het spel de regels overtreden. Bij het verliezen van de auto, is Ole Steinbraten namelijk uit het spel gegaan, waardoor er in de regen geen schade opgelopen werd en de auto volgens de techniek van iRacing virtueel teruggeduwd werd naar de pitstraat.

Gediskwalificeerd

Dit zorgde uiteindelijk voor een veel kleiner verlies in tijd dan wanneer men schade zou oplopen door het raken van de muur of iets dergelijks. Het slimme trucje is echter tegen de regels in, waardoor Motorsport.com heeft weten te achterhalen dat de eigenlijke winnaars van de klasse waarin Verstappen reed gediskwalificeerd zijn. Hierdoor schuift Team Redline dus een plekje op, waardoor Verstappen tóch zijn eerste podium van het jaar heeft weten te noteren. Steinbraten heeft op zijn beurt excuses gemaakt op social media voor zijn actie.

I would like to make a formal apology for the incident that occurred during the Daytona 24. The 'disconnect to avoid damage' option was not pre-planned and this was an error on my part, not the team. I completely understand the stewards decisions. — Oleste (@OleSteinbraten) January 20, 2025

