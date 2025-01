Red Bull drijft spot met controversiële straffen, FIA lost wens van Verstappen in | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Johnny Herbert heeft weer van zich laten horen deze vrijdag. De FIA-steward waarschuwt Jack Doohan dat hij voor hij het weet zijn koffers mag pakken bij Alpine, als hij niet presteert. Daarnaast ging de Brit in op het advies dat Max Verstappen ooit van Michael Schumacher heeft gekregen. Tevens ging er weer aandacht naar de nieuwe, zwaardere straffen die de FIA zal uitdelen voor wangedrag. Red Bull Racing besloot op social media de draak te steken met de internationale autosportbond. De FIA heeft duidelijk gemaakt officials op te leiden en professioneler te worden. Verder heeft McLaren een nieuwe aanwinst en vertelt Max Verstappen over wat hij wil doen na het racen.

Herbert: "Dan vliegt Doohan er net zo snel uit als dat hij kan knipperen"

Johnny Herbert denkt dat Jack Doohan het gevoel zal hebben dat het nu al een kwestie van tijd is voordat hij eruit vliegt bij Alpine, omdat Franco Colapinto klaarstaat om het roer over te nemen. "Als ik het er met mensen over heb, denken zij precies hetzelfde. Doohan zal moeten leveren. Als hij niet levert ten opzichte van Pierre Gasly - en ik ken Flavio Briatore erg goed - vliegt Doohan eruit. Hij zal er net zo snel uitvliegen als dat hij knippert. De druk ligt op zijn schouders. Dat hoort helaas bij de sport. Met name in de Formule 1 is het niet altijd rozengeur en maneschijn", vertelde de FIA-steward bij Casinoutanspelpaus.io. Lees hier het hele artikel over de onzekerheid rondom Jack Doohan bij Alpine.

Red Bull drijft de spot met nieuwe FIA-regelgeving: "Als we praten..."

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Het team van Red Bull Racing reageert op Instagram op geheel eigen wijze op de opmerkelijke nieuwe regels die vooral Max Verstappen lijken te treffen. Lees hier het hele artikel over Red Bull Racing die de draak steekt met de FIA.

McLaren haalt voormalig Sauber-topman Alunni Bravi binnen

McLaren heeft zich weten te versterken met Alunni Bravi, de man die vorig seizoen nog aan het roer stond bij het team van Kick Sauber. Bij dat team was er geen plek meer voor hem, daar men in zee ging met Jonathan Wheatley en Mattia Binotto, waardoor hij zijn heil ergens anders moest zoeken. Bij McLaren gaat hij vanaf 1 februari 2025 aan de slag als chief business affairs officer. "McLaren is een team waar ik al mijn hele leven fan van ben. Daarom zorgt het voor speciale emotionele vonk voor mij persoonlijk om de kans te hebben te werken een geweldige groep mensen." Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van McLaren.

Verstappen wil ooit managementrol bekleden: "Dat heb ik altijd tegen mezelf gezegd"

Max Verstappen heeft natuurlijk nog enkele jaren voor zich als coureur in de Formule 1, al is het niet uit te sluiten dat de viervoudig wereldkampioen vroegtijdig de brui eraan geeft in de koningsklasse. Verstappen zelf vertelt nu dat hij zelf ook een soort managementrol ambieert. Zien we hem ooit terug als teambaas? "Ik vind het leuk om te zien dat zeer getalenteerde mensen een eerlijke kans krijgen in de echte wereld, ook al hebben ze hebben ze die nooit gehad, en ze uiteindelijk professionele coureurs kunnen worden." In die rol als soort van begeleider en manager voelt Verstappen zich als een vis in het water. De Limburger zegt bovendien dat hij het wel voor zich ziet om uiteindelijk later een dergelijke rol te vertolken: "Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat wanneer ik geen fulltime racecoureur meer zou zijn, ik wel binnen het racen actief wil blijven maar in een soort van managementrol." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

FIA lost wens van Verstappen en collega's in en gaat officials opleiden

Nikolas Tombazis, de directeur van de eenzitters bij de FIA, onthult dat het orgaan van plan is om stewards te gaan opleiden. Op dit moment is hetgeen nog vrijwilligerswerk, maar de FIA wil aan consistenter beleid werken en de boel gaan professionaliseren en begint bij de officials. "Het is waarschijnlijk niet eerlijk om alleen te vertrouwen op mensen die het uit hun goede hart doen, en dat is wat we nu hebben", zo opent Tombazis in gesprek met Autosport.com. "We willen in de toekomst naar een professioneler orgaan gaan. Dat sluit vrijwilligers niet uit, maar het gaat om een orgaan dat de maandag na een race de tijd kan nemen om elke beslissing te analyseren, ervoor te zorgen dat deze correct is genomen, te kijken wat er verbeterd kan worden, enzovoort", zo wijst Tombazis naar de voordelen. Lees hier het hele artikel over een nieuwe opleiding van de FIA.

Herbert ziet dat Verstappen naar advies Schumacher luisterde: "Hij had een afgrijselijke reputatie"

Max Verstappen zou in zijn jeugd advies hebben gekregen van Michael Schumacher. De legendarische F1-coureur was lange tijd vrienden met Jos Verstappen na een korte periode als teamgenoten. Johnny Herbert denkt dat Max daar de vruchten van heeft geplukt in zijn racecarrière. "Ik denk dat de soort opmerkingen waar Michael Schumacher het met Max Verstappen over heeft gehad, je wel bij zou blijven. Ik weet ook dat Jos Verstappen ervoor zou zorgen dat hij die niet zou vergeten", zei de Brit in een interview met Casinoutanspelpaus.io. "Ik denk dat [Max] zo veel van Michael heeft overgenomen, zoals hoe hij binnen het team werkte om het maximale uit de groep van vandaag te halen, en de kracht die hij nu heeft en al sinds zeer jonge leeftijd heeft gehad toen hij voor het eerst in de Formule 1 kwam." Lees hier het hele artikel over advies van Michael Schumacher aan Max Verstappen.

