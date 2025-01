FIA-steward Johnny Herbert denkt dat Jack Doohan het gevoel zal hebben dat het nu al een kwestie van tijd is voordat hij eruit vliegt bij Alpine, omdat Franco Colapinto klaarstaat om het roer over te nemen.

Jack Doohan werd in de zomer van 2024 aangekondigd als vervanger van Esteban Ocon bij Alpine in 2025, maar in het geruchtencircuit wordt er nú al gesproken over dat het wel eens een kort avontuur voor de Australiër zou kunnen gaan worden. Enkele weken geleden maakte Alpine namelijk bekend dat er een overeenkomst met Williams is bereikt, om Franco Colapinto aan boord te halen als reservecoureur. Colapinto was één van de grote verrassingen van het afgelopen jaar. Hij verving na de Grand Prix van Zandvoort de op staande voet ontslagen Logan Sargeant, en wist vervolgens grote indruk te maken bij Williams. In de slotfase van het jaar, maakte hij echter ook meerdere dure fouten.

Kort avontuur voor Doohan?

Jack Doohan zal nu al denken dat het een kwestie van tijd voor hem is", vertelt Johnny Herbert bij Casinoutanspelpaus.io. "Als ik het er met mensen over heb, denken zij precies hetzelfde. Doohan zal moeten leveren. Als hij niet levert ten opzichte van Pierre Gasly - en ik ken Flavio Briatore erg goed - vliegt Doohan eruit. Hij zal er net zo snel uitvliegen als dat hij knippert. De druk ligt op zijn schouders. Dat hoort helaas bij de sport. Met name in de Formule 1 is het niet altijd rozengeur en maneschijn.

Enorme druk

De FIA-steward vervolgt: "Het is een enorme druk voor Doohan, maar dat is hoe het is. Je moet in de auto stappen en presteren. Gasly is een coureur die op dit moment heel comfortabel binnen het team zit. Hij is een Fransman, dus er is veel support voor hem binnen het team. De bal ligt bij Doohan. Er ligt enorm veel druk op zijn schouders, want Franco Colapinto zal ook in de garage staan. Hij zal op TV te zien zijn, terwijl hij over de schouder van Briatore meekijkt. Door dat soort kleine elementen slaat de twijfel toe. En twijfel is iets wat je absoluut niet wil."

