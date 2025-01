Max Verstappen zou in zijn jeugd advies hebben gekregen van Michael Schumacher. De legendarische F1-coureur was lange tijd vrienden met Jos Verstappen na een korte periode als teamgenoten. Johnny Herbert denkt dat Max daar de vruchten van heeft geplukt in zijn racecarrière.

Jos Verstappen kwam in 1994 in de koningsklasse van de autosport terecht. Hij had niet meer dan de testcoureur van Benetton moeten zijn, maar omdat JJ Lehto blessures opliep tijdens een testdag voor de eerste Grand Prix, moest Verstappen worden ingezet voor het grootste deel van het seizoen. Schumacher proberen bij te houden bleek een enorme uitdaging, maar de Nederlander stond nog wel twee keer op het podium. Het was zijn eerste en enige seizoen bij een topteam, voordat Jos voor Arrows en andere achterveldteams zou uitkomen. Schumacher en Verstappen bleven wel vrienden en Max groeide dus ook op met Schumacher vaak in beeld. Herbert, die het stoeltje van Lehto en Verstappen bij Benetton overnam in 1995 en tegenwoordig een steward is van de FIA, denkt dat Max de goede raad van Schumacher heeft aangenomen.

Compromisloos op het circuit

"Mijn teamgenoot bij Benetton toen was Michael Schumacher", vertelde Jos Verstappen bij F1-Insider, terugblikkend op zijn debuutseizoen in 1994. "Hij was extreem snel, extreem getalenteerd en de topper binnen het team. Ik wilde net zo snel als hij kunnen rijden, met name in de race. Maar dat lukte me niet vanwege mijn beperkte ervaring op dat moment. Daarom maakte ik ook fouten. Ik wilde mijn hoofd door de muur steken. Ik heb Max verteld deze fout niet te maken." Schumacher en Verstappen bleven vrienden, toen de laatstgenoemde Benetton had verlaten. Der Michael heeft zo advies te kunnen geven aan Max, toen hij opgroeide. "Het is mogelijk dat Max van deze ervaringen heeft geprofiteerd. Max heeft veel gemeen met Michael: compromisloos op het circuit, maar vriendelijk, gevoelig en zorgzaam als privépersoon."

© IMAGO x GPFans

Verstappen nam veel van Schumacher over

Herbert werd na Jos Verstappen de nieuwe teamgenoot van Schumacher en ziet dat Max inderdaad mogelijk naar het advies van de zevenvoudig wereldkampioen heeft geluisterd. "Ik denk dat de soort opmerkingen waar Michael Schumacher het met Max Verstappen over heeft gehad, je wel bij zou blijven. Ik weet ook dat Jos Verstappen ervoor zou zorgen dat hij die niet zou vergeten", zei de Brit in een interview met Casinoutanspelpaus.io. "Ik denk dat [Max] zo veel van Michael heeft overgenomen, zoals hoe hij binnen het team werkte om het maximale uit de groep van vandaag te halen, en de kracht die hij nu heeft en al sinds zeer jonge leeftijd heeft gehad toen hij voor het eerst in de Formule 1 kwam. En ik zal het eerste seizoen van Max in de Formule 1 nooit vergeten, omdat hij een afgrijselijke reputatie had van mensen van de baan rijden - een harde racer. En hij had zoiets van, hard racen is waar het om draait. Je moet mensen niet de muur in jagen, maar je kan ze wel het gras op duwen."

