Ralf Schumacher twijfelt of Ferrari er goed aangedaan heeft om Lewis Hamilton een meerjarig contract aan te bieden in de Formule 1. De voormalig coureur stipt het grote verschil aan tussen de ene zevenvoudig wereldkampioen en zijn broer Michael, die eveneens zeven titels binnensleepte.

Michael Schumacher werd kampioen in 1994 en 1995 met Benetton en maakte vervolgens de overstap naar Ferrari. Een jaar later overtuigde hij technisch directeur Ross Brawn en ontwerper Rory Byrne om zich bij de Scuderia te voegen, die onder leiding stond van Jean Todt. Het mocht even duren, maar vanaf 2000 behaalden ze de gewenste successen met vijf achtereenvolgende F1-titels bij de rijders én de constructeurs. Hamilton is de nieuwe aanwinst van Ferrari voor 2025, maar Ralf Schumacher denkt niet dat de Brit het daar zo goed zal doen als zijn broer.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Voormalig teambaas Ferrari wijst naar Hamilton: 'Heb hem gezegd dat dit essentieel is'

Auto perfect ontwikkelen

"Het grootste verschil is dat Michael, naast een boel andere kwaliteiten, ertoe in staat was een auto perfect voor zijn rijstijl te ontwikkelen samen met de engineers", vertelde Ralf Schumacher in een interview met Sport1.de. "Lewis kan dat niet. Hij heeft dat nooit gekund, als je nauw luistert naar wat de technici van Mercedes zeggen. Toto Wolff heeft meermaals benadrukt dat een coureur het gaspedaal moet intrappen en dat de engineers moeten ontwikkelen. Maar dat zei hij ook, omdat zijn coureurs blijkbaar niet de juiste feedback konden geven."

OOK INTERESSANT: 'Goed nieuws voor Hamilton, Leclerc en Ferrari: compleet nieuwe auto doorstaat crashtest'

Leclerc de favoriet bij Ferrari

"Michael was compleet anders", vervolgde de Duitser, lovend over zijn broer. "Hij gaf altijd de richting aan bij zijn vertrouwelingen zoals Ross Brawn en Jean Todt. Dat gaat het nog moeilijker maken voor Lewis: Charles Leclerc is daar namelijk de favoriet. Iedereen in het team kent hem, terwijl alles bij Ferrari nieuw is voor Lewis. Daar komt nog bij dat Michael naar Ferrari kwam als regerend wereldkampioen op veel jongere leeftijd. Dat is bij Lewis niet het geval."

Gerelateerd