Het jaar 2025 is nog niet begonnen, maar er is al goed nieuws vanuit het Italiaanse kamp. Ferrari zou namelijk de crashtest hebben uitgevoerd en de nieuwe auto voor komend seizoen zou hiervoor zijn geslaagd.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Zoals elk seizoen is het voor een F1-team belangrijk dat de auto door een paar crashtests weet te komen. Naast dat dit belangrijk is voor de veiligheid en het halen van de reglementen van de FIA, is het ook een kans om de auto te verbeteren en tevens te testen wat de reactie van de auto is bij een stevige impact vanuit meerdere hoeken.

'Ferrari gaat voor compleet nieuwe wagen'

Ferrari zou volgens de site besloten hebben de auto, met als codenaam 677, flink aan te pakken en zelfs opnieuw te ontwikkelen. Dit om niet alleen Charles Leclerc, maar ook nieuwkomer Lewis Hamilton snel comfortabel te maken in de auto. Daarnaast is het doel voor 2025 natuurlijk duidelijk: de droogte qua titels bij de coureurs of constructeurs beëindigen. In 2024 werd het team tweede en liep het net het kampioenschap bij de constructeurs mis, terwijl het met Leclerc derde werd bij de coureurs. De auto werd gedurende het seizoen steeds beter, waardoor het een lichte verrassing is dat de auto helemaal opnieuw is ontworpen en er geen vervolg is gegeven aan de auto die eind 2024 zo succesvol bleek. Zeker omdat er voor 2026 ook weer een nieuwe auto ontworpen moet worden vanwege de nieuwe motorreglementen.

Veranderingen bij Ferrari

Wat is er dan allemaal nieuw aan de auto van Ferrari? De geruchten weten te melden dat de nieuwe Ferrari in 2025 een cockpit zou hebben die verder naar de achterkant van de auto zit. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de versnellingsbak, die korter zou zijn voor de gewichtsverdeling en het verbeteren van de slijtage van de banden, en er zou een pull-rod ophanging aan de voorkant gebruikt gaan worden. Dit zou bij Ferrari voor het eerst zijn sinds 2015, dat sindsdien alleen maar gebruik heeft gemaakt van het andere alternatief: het push-rod systeem. Met de pull-rod gaat Ferrari concurrenten Red Bull en McLaren achterna.

