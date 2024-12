Aan het einde van het seizoen 2024 maakten Kelly Piquet en Max Verstappen via social media bekend dat ze hun eerste kind samen verwachten. Er was echter nog veel onduidelijkheid over wanneer het kind zou komen. Kelly Piquet heeft hier nu zelf een hint over gegeven.

Terwijl Verstappen bezig was om zijn vierde kampioenschap op rij bij de coureurs te veroveren, was Kelly Piquet al zwanger. Het duo liet hier echter gedurende het seizoen niet veel van merken, alhoewel het wel opviel dat Kelly Piquet richting het einde van het jaar wat minder vaak aanwezig en op de voorgrond te vinden was. Dit was dus met een reden, want de buik zelf was ondertussen al behoorlijk wat groter geworden terwijl het duo het probeerde geheim te houden. Penelope, het kind van Kelly Piquet dat nog stamt uit de relatie met Daniil Kvyat, krijgt dus een broertje of zusje.

Wanneer verwachten Kelly Piquet en Verstappen hun kind?

Een vraag die meteen gesteld werd, en tot vandaag nog geen duidelijkheid over was, was wanneer het duo hun eerste eigen kind mag verwachten. Veel mensen gokten het erop dat, gezien het moment van de aankondiging, dit ergens in de zomer zou zijn. Toch blijkt het nu dat Kelly Piquet al verder is dan gedacht. Ze begint, zo zegt ze zelf in een reactie onder haar eigen Instagram-bericht, 'net aan haar derde trimester'. Deze periode staat ook wel bekend als de laatste periode van drie maanden tijdens de zwangerschap.

Dit zou dus betekenen dat het kind, als alles volgens plan gaat, al vroeg in 2025 verwacht mag worden. Ergens tussen eind februari en eind april zal het waarschijnlijk, mocht alles goed gaan, feest zijn binnen de familie Verstappen en Piquet. Het zal erom spannen of dit voor of na de start van het seizoen in F1 zal zijn, want het seizoen 2025 begint voor Verstappen op 16 maart in Australië.

