Voormalig Ferrari-teambaas, maar tevens ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet Lewis Hamilton over alle kwaliteiten beschikken om te slagen in Maranello. Wel waarschuwt de CEO van de sport de Brit dat Ferrari echt een andere omgeving dan Mercedes is en dat het spreken van Italiaans cruciaal is om goed te integreren.

Vanaf 2025 zal Hamilton zijn opwachting maken voor de Scuderia. Nog los van het feit dat het een langgekoesterde droom van de 39-jarige kampioen is, is het ook nog de eerste keer dat Hamilton niet onder de vlag van Mercedes rijdt. Hamilton debuteerde in 2007 bij McLaren, dat destijds ook werd voorzien van Mercedes-power units en stapte in 2013 over naar het fabrieksteam.

Hamilton moet in integreren in Ferrari-cultuur

Domenicali volgde in 2008 de vertrekkende Jean Todt bij Ferrari op als teambaas en wist in zijn tijd één constructeurstitel te pakken, totdat hij in 2014 vertrok. In gesprek met Autoracer wijst de Italiaan naar de taak voor Hamilton. "Hij zal enorm veel interesse met zich meebrengen. Hij leert Italiaans spreken en zal moeten begrijpen hoe hij in onze cultuur kan integreren. Ik heb hem gezegd dat dit ook voor hem essentieel is", zo benadrukt Domenicali. Daarnaast is het volgens de CEO van de Formule 1 echt andere koek, dan racen voor Mercedes: "Bij Ferrari zal hij een andere omgeving vinden dan die waarin hij eerder werkte."

Leclerc VS Hamilton

Met de aanstelling van Hamilton heeft teambaas Frédéric Vasseur een echte nummer één-coureur naar het team gehaald. Toch zit er al eentje in de Ferrari, namelijk Charles Leclerc. "Charles zal uiteraard moeten accepteren dat iemand als Lewis in het team hebben, geen ‘makkelijke’ teamgenoot zal zijn", legt Domenicali uit. Tegelijkertijd ziet de voormalig teambaas het als een positief gegeven: "Tegelijkertijd zal Lewis zeker in staat zijn om zijn positiviteit over te brengen in zijn streven om zijn record te breken; dat doel heeft hij glashelder voor ogen, alsof het op de centrale balk van de halo geschreven staat. Ze hebben veel respect voor elkaar en ik hoop dat dit ook zo blijft aan het einde van het jaar."

