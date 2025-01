Max Verstappen staat inmiddels alweer enkele jaren aan de top en door zijn dominante prestaties en manier van werken heeft hij naast veel fans ook een hoop vijanden. David Croft roept fans op om wat meer bewondering te tonen voor de prestaties van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is vorig jaar behoorlijk vaak de boeman gebleken en met name de Britse media leken het gemunt te hebben op de viervoudig wereldkampioen. Vlak na zijn ongekende rit op het circuit van Interlagos, waar Verstappen voor het eerst sinds Spanje weer wist te winnen, besloot hij de klaarblijkelijk afwezige Britse journalisten op een koekje van eigen deeg te trakteren: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Schumacher en Hamilton

Het was één van de vele voorbeelden in de vete tussen Verstappen en de Britse media van vorig jaar. Inmiddels is het 2025 en lijkt de sfeer plotseling omgeslagen. Croft springt op een evenement waar hij als publiek spreker te werk gaat in de bres voor de regerend kampioen: "Ik heb geen probleem met hem of wat dan ook. Ik vind Max leuk, ik heb Max altijd leuk gevonden. Ik waardeer hem al sinds het moment dat hij in Japan in de eerste vrije training reed, omdat hij zoveel talent heeft en ik talent waardeer. We houden van Michael Schumacher en we houden van Lewis Hamilton. Dat zijn winnaars. Dat zijn kampioenen. We houden ook van Sebastian Vettel omdat hij vier titels op rij won.

Zo lang aan de top

De commentator van Sky Sports vervolgt: "Hij deed wat hij moest doen om te winnen. Als zijn teamgenoot in de weg ging staan en er schade ontstond, maakte dat hem niet uit. Hij is een winnaar. Misschien moeten we gewoon waarderen dat Max een winnaar is. Misschien moeten we vieren dat hij al vier jaar aan de top staat. Spanje 2022 is de laatste keer geweest dat Max niet aan de leiding ging van het wereldkampioenschap. Beeld eens in dat je elke ochtend uit bed stapt en probeert jezelf aan de top te houden. Dat is ontzettend veeleisend."

