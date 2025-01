De nieuwe FIA-reglementen hebben een hoop stof doen opwaaien en voorlopig lijkt die storm nog niet te zijn gaan liggen. Het team van Red Bull Racing reageert op Instagram op geheel eigen wijze op de opmerkelijke nieuwe regels die vooral Max Verstappen lijken te treffen.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Herhaling van vorig jaar

Een handeling die op internet voor veel vraagtekens en verbazing zorgde. Niet alleen op het internet was de verbazing groot, ook bij de teams en coureurs werd er klaarblijkelijk met de nodige vraagtekens gereageerd. Zo ging het in de groepsapp van de coureurs zelf er veelvuldig over. Het team van Red Bull Racing heeft ook op ludieke wijze gereageerd, door te memoreren aan het moment dat Verstappen vorig jaar vlak na het krijgen van zijn taakstraf in Singapore besloot om alle pers buiten de perszaal te verzamelen voor een interview, zodat hij niet tegen een nieuwe schorsing op kon lopen en vrijuit kon spreken. De Oostenrijkse renstal lijkt te dreigen met een herhaling van dit scenario met de nieuwe regelgeving: "Als we praten..."

